«Ведомости» узнали о долгах кинотеатров перед голливудскими студиями

Российские кинотеатры заморозили выплату денег голливудским студиям за фильмы, которые уже вышли в прокат. Так они решили ответить на прекращение выпуска новых релизов в России

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Российские киносети весной перестали платить голливудским студиями Universal, Disney, Warner Bros., Sony и представляющим их интересы в России компаниям за уже вышедшие фильмы, сообщили источники «Ведомостей».

По словам собеседников газеты, долги есть у почти всех российских кинотеатров, но основной долг сформировали крупнейшие прокатчики, в том числе объединенная киносеть «Синема парк» и «Формула кино», «Премьер-зал», «Киномакс» и других. Долги, которые были сформированы за прокат фильмов до марта, ушли в заморозку, основные суммы — за февральское кино, в существенном объеме — за январь 2022 года, частично — за декабрь, сообщили источники.

Как пояснили собеседники издания, заморозка — это ответ на прекращение выпуска новых релизов в России, которое привело к падению кассовых сборов. На фоне военной операции на Украине свою работу в России приостановили Universal, Disney, Warner Bros., Sony и Paramount. По данным консалтингового агентства «Эстимейт компани», кассовые сборы кинотеатров в марте — мае составили 4,8 млрд руб., что в два раза меньше, чем за тот же период 2021 года (10,3 млрд руб.). Всего на долю зарубежных кинолент, по данным государственного Фонда кино, в 2021 году пришлось 74,4% от всего бокс-офиса страны, который составил 40,7 млрд руб.

С долгами столкнулись и российские продюсеры. По словам источников «Ведомостей», выплаты прекратили и за совместно снятые российскими продюсерами и американскими студиями проекты, если прокатчиком фильма был российский офис западной компании. В частности, в такой ситуации оказались создатели франшизы «Последний богатырь» — студия Yellow, Black & White. За прокат третьей части фильма продюсеры недополучили от кинотеатров более 200 млн руб., сообщил генпродюсер Yellow, Black & White Денис Жалинский.

В начале марта сразу пять крупных голливудских студий — Disney, Warner Bros., Sony, Paramount и Universal Pictures — объявили об отмене релизов в России. В результате в местный прокат не вышли новый «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном, кинокомиксы «Морбиус» с Джаредом Лето и «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» с Бенедиктом Камбербэтчем, а также продолжение приквела «Гарри Поттера» — «Фантастические твари: Тайны Дамблдора».

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Из-за полного отсутствия громких западных премьер посещаемость кинотеатров упала почти на 70%, сообщил в интервью РБК первый вице-президент группы Crocus Group Эмин Агаларов. По его словам, в торговых центрах Vegas и Crocus 22 кинозала, а это 12–17 тыс. человек за один сеанс. Раньше эти залы были забиты, а теперь же, чтобы они продолжили работу, Россия должна «обогнать за несколько месяцев Голливуд, который существует уже 100 лет, и начать выпускать такие фильмы, на которые захочет пойти вся страна, причем не раз в год, а каждый день», отметил Агаларов.

«Скорее всего, мы с этой задачей не справимся. И вместо кинозалов останутся глухие коробки. Будем в теннис там играть», — заявил он.

Российские власти на фоне западных санкций разрешили российским компаниям рассчитываться с иностранными правообладателями в рублях. Оплата будет проводиться на счета в уполномоченных российских банках, которые определит правительство. В них должники смогут открыть на имя правообладателя специальный счет типа «О». Мера будет временной и коснется расчетов с теми иностранными правообладателями, которые связаны с недружественными странами, публично поддержали санкции против России, а также прекратили, приостановили или существенно ограничили работу в стране из-за ограничительных мер.