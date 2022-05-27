Путин разрешил рассчитываться с иностранными правообладателями в рублях
Россия, ее регионы, муниципальные образования и резиденты получили право оплачивать обязательства перед иностранными правообладателями в рублях, следует из указа президента Владимира Путина.
Оплату в рублях разрешено проводить на счета в российских банках. Мера касается расчетов с теми иностранными правообладателями, которые:
• связаны с недружественными странами;
• публично поддержали санкции против России;
• запретили после 23 февраля использовать в России свои разработки и товарные знаки из-за санкций;
• прекратили, приостановили или существенно ограничили работу в России из-за санкций;
• дискредитируют российскую армию;
• «в неприличной форме» выражают неуважение к России, ее обществу, властям и официальным символам, в том числе в интернете.
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