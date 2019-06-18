Шойгу пообещал армии «совершенно новое» оружие на «лазерной энергии»

Министр обороны уточнил, что первые образцы новейшего оружия, созданного на основании лазерных технологий, уже заступили на опытно-боевое дежурство

Сергей Шойгу (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Российская армия скоро получит совершенно новое оружие, боевые свойства которого основаны на технологиях лазера и гиперзвука, заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает ТАСС.

«В ближайшей перспективе армия и флот получат совершенно новое, не имеющее аналогов оружие, основанное на технологиях гиперзвука и лазерной энергии», — заявил министр обороны во время научно-практической конференции, участие в которой принимает руководящий состав Вооруженных сил России.

По его словам, первые образцы новейшего оружия «уже поставлены на опытно-боевое дежурство». Шойгу не раскрыл, о чем идет речь.

Это не первый раз, когда российские власти рассказывают о лазерных и гиперзвуковых вооружениях, разработанных для Вооруженных сил.