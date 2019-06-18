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Технологии и медиа ,  
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Шойгу пообещал армии «совершенно новое» оружие на «лазерной энергии»
Министр обороны уточнил, что первые образцы новейшего оружия, созданного на основании лазерных технологий, уже заступили на опытно-боевое дежурство
Сергей Шойгу (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Российская армия скоро получит совершенно новое оружие, боевые свойства которого основаны на технологиях лазера и гиперзвука, заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает ТАСС.

«В ближайшей перспективе армия и флот получат совершенно новое, не имеющее аналогов оружие, основанное на технологиях гиперзвука и лазерной энергии», — заявил министр обороны во время научно-практической конференции, участие в которой принимает руководящий состав Вооруженных сил России.

По его словам, первые образцы новейшего оружия «уже поставлены на опытно-боевое дежурство». Шойгу не раскрыл, о чем идет речь.

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Это не первый раз, когда российские власти рассказывают о лазерных и гиперзвуковых вооружениях, разработанных для Вооруженных сил.

О лазерных комплексах «Пересвет» в марте 2018 года сообщил во время обращения к Федеральному собранию президент России Владимир Путин. Тогда он говорил, что «Пересветы» встанут на дежурство в декабре 2018 года. Тогда же Путин сообщил о разработке межконтинентальной стратегической ракеты «Сармат», крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой, а также о создании беспилотных подводных аппаратов. Кроме того, глава государства анонсировал новую гиперзвуковую ракету «Циркон» со скоростью, в девять раз превышающей скорость звука, и дальностью полета более 1 тыс. км.

Глава Минобороны позднее охарактеризовал эти вооружения как «недосягаемо эффективные».

Замминистра обороны Юрий Борисов позднее рассказал, что первые лазерные комплексы, которые способны поражать заданные цели, поступили на вооружении российской армии в 2017 году.

По словам президента России, именно лазерные вооружения «практически весь XXI век» будут определять потенциал российской армии и флота.

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В апреле 2019 года Путин сообщил, что на боевое дежурство помимо лазерной системы «Пересвет» встал также гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал».

В конце 2018 года командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев говорил, что перевооружать российские войска на ракетный комплекс «Сармат» Минобороны начнет с 2021 года, а первые образцы ракетного комплекса «Авангард», имеющего гиперзвуковой боевой блок, поступят в ракетный полк Домбаровской дивизии в 2019 году.

Автор: Наталья Демченко
Теги: лазерное оружие, Сергей Шойгу
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