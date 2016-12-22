Командующий РВСН заявил о планах получить ракету «Сармат» в 2021 году

Перевооружение ракетных войск стратегического назначения межконтинентальным ракетным комплексом «Сармат» начнется в 2021 году. Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.
Он отметил, что перевооружение сначала проведут в полках Ужурской ракетной дивизии. В настоящее время на ее вооружении находится предшественник «Сармата» — ракетный комплекс «Воевода». По словам Каракаева, уже успешно завершены бросковые испытания МБР «Сармат», при которых отработали технологию подготовки ракет к пуску, проверили работоспособность двигательной установки и правильность конструкторских решений.
Командующий РВСН добавил, что в 2019 году в ракетный полк Домбаровского соединения поступят первые образцы ракетного комплекса «Авангард», имеющего гиперзвуковой боевой блок. Каракаев отметил, что к концу текущего года в РВСН планируется поставить около ста новых образцов вооружения. Среди них ракетные комплексы «Ярс» стационарного и мобильного базирования.
Во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин показал запуски ракет «Сармат» и другие разработки вооружения. По словам президента, у «Сармата» практически нет ограничений по дальности полета.
Впоследствии генерал-полковник Сергей Каракаев рассказал, что испытания «Сармата» начались в декабре 2017 года. По его словам, ракета «значительно превосходит своих предшественников и не имеет мировых аналогов».