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Шойгу заявил о неспособности американской ПРО сдержать российские ракеты
У России есть разработки оружия, способного обходить системы противоракетной обороны, рассказал министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, это оружие может быть принято на вооружение «в короткие сроки»
Сергей Шойгу (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Системы противоракетной обороны (ПРО) не обеспечивают полную защиту всех объектов, у России есть средства для ее преодоления. Такое заявление сделал министр обороны России Сергей Шойгу, сообщает «РИА Новости».

«Противоракетная оборона никогда не сможет обеспечить стопроцентную защиту объектов», — заявил Шойгу. По его словам, средства ее преодоления могут быть разработаны и приняты на вооружение в короткие сроки. «Российская Федерация эту задачу решила», — заявил он в среду на Московской конференции по международной безопасности.

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По его словам, Вашингтон давно в официальных документах закрепил антироссийскую направленность своей ПРО. «После выхода США из договора по ПРО стало очевидно, что развитие этого вида вооружений направлено на подрыв потенциала сдерживания России и Китая», — сказал министр обороны.

США во время переговоров с Москвой этот тезис отрицают, отметил Шойгу. «Однако в концептуальных документах Соединенными Штатами официально закреплена антироссийская направленность работ в сфере ПРО», — подчеркнул министр.

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Разведка США узнала о подготовке к испытаниям 20 гиперзвуковых «Кинжалов»

Ранее в Пентагоне заявили о намерении в течение трех лет разработать систему предупреждения о пусках гиперзвуковых ракет, которые сейчас создают Россия и Китай.

После приостановки США участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) президент России Владимир Путин поручил разработать наземный комплекс с гиперзвуковым оружием. Наземный вариант комплекса «Калибр» с крылатой ракетой большой дальности планируется разработать в 2019–2020 годах, говорил ранее Шойгу.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Сергей Шойгу, системы ПРО
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