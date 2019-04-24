Шойгу заявил о неспособности американской ПРО сдержать российские ракеты

У России есть разработки оружия, способного обходить системы противоракетной обороны, рассказал министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, это оружие может быть принято на вооружение «в короткие сроки»

Сергей Шойгу (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Системы противоракетной обороны (ПРО) не обеспечивают полную защиту всех объектов, у России есть средства для ее преодоления. Такое заявление сделал министр обороны России Сергей Шойгу, сообщает «РИА Новости».

«Противоракетная оборона никогда не сможет обеспечить стопроцентную защиту объектов», — заявил Шойгу. По его словам, средства ее преодоления могут быть разработаны и приняты на вооружение в короткие сроки. «Российская Федерация эту задачу решила», — заявил он в среду на Московской конференции по международной безопасности.

По его словам, Вашингтон давно в официальных документах закрепил антироссийскую направленность своей ПРО. «После выхода США из договора по ПРО стало очевидно, что развитие этого вида вооружений направлено на подрыв потенциала сдерживания России и Китая», — сказал министр обороны.

США во время переговоров с Москвой этот тезис отрицают, отметил Шойгу. «Однако в концептуальных документах Соединенными Штатами официально закреплена антироссийская направленность работ в сфере ПРО», — подчеркнул министр.