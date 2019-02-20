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Послание Федеральному собранию — 2019 ,  
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Шойгу назвал «недосягаемо эффективным» описанное в послании Путина оружие

Системы вооружения, о которых президент России Владимир Путин рассказывал в послании Федеральному собранию, «недосягаемо эффективные», они гораздо дешевле, чем зарубежные аналоги. Об этом говорится в заявлении министра обороны Сергея Шойгу, поступившем в РБК.

«Самое главное достоинство новейших российских систем — недосягаемая эффективность. Коллеги за рубежом осознают, что наши разработки в сотни раз дешевле, чем любые разворачиваемые против нас системы», — сказал Шойгу и добавил, что все представленное оружие — «абсолютная реальность».

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Министр также рассказал о реализации планов по развертыванию новых российских систем. По его словам, первый полк с комплексом «Авангард» поступит на боевое дежурство в декабре 2019 года, полигонные испытания подводного аппарата «Посейдон» завершились успешно, а испытания ракеты комплекса «Сармат» перешли на следующий этап.

Фотогалерея 
Гости послания Путина Федеральному собранию. Фоторепортаж

«Главная цель этой работы — гарантированное обеспечение военной безопасности нашей страны без увеличения текущих объемов бюджетных расходов или втягивания в гонку вооружений», — заключил Шойгу.

В среду в ходе послания Федеральному собранию Путин в том числе рассказал, что ​первая атомная подводная лодка, оснащенная беспилотным аппаратом «Посейдон», будет спущена на воду весной 2019 года. Кроме того, глава государства анонсировал новую гиперзвуковую ракету «Циркон» со скоростью  9 махов и дальностью полета более 1 тыс. км.​

Также Путин прокомментировал тему выхода США из Договора о ракетах малой и средней дальности. По его словам, Россия не намерена первой размещать свои ракеты в Европе, однако немедленно отреагирует на такое решение США.​

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Послание Путина Федеральному собранию. Главное

Теги: Оружие, Послание президента Федеральному собранию, Сергей Шойгу
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