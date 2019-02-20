Шойгу назвал «недосягаемо эффективным» описанное в послании Путина оружие

Системы вооружения, о которых президент России Владимир Путин рассказывал в послании Федеральному собранию, «недосягаемо эффективные», они гораздо дешевле, чем зарубежные аналоги. Об этом говорится в заявлении министра обороны Сергея Шойгу, поступившем в РБК.

«Самое главное достоинство новейших российских систем — недосягаемая эффективность. Коллеги за рубежом осознают, что наши разработки в сотни раз дешевле, чем любые разворачиваемые против нас системы», — сказал Шойгу и добавил, что все представленное оружие — «абсолютная реальность».

Министр также рассказал о реализации планов по развертыванию новых российских систем. По его словам, первый полк с комплексом «Авангард» поступит на боевое дежурство в декабре 2019 года, полигонные испытания подводного аппарата «Посейдон» завершились успешно, а испытания ракеты комплекса «Сармат» перешли на следующий этап.