Путин описал ответ России на размещение американских ракет в Европе

Россия не намерена первой размещать свои ракеты меньшей и средней дальности в Европе, однако немедленно реализует ответные меры на такие действия США. Такое заявление сделал президент Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию, трансляцию вел телеканал РБК.

По его словам, у некоторых классов американских ракет средней и меньшей дальности подлетное время до Москвы может составить до 10–12 минут, что создает для России серьезные угрозы. «В таком случае мы будем вынуждены — именно вынуждены, я хочу это подчеркнуть, — предусмотреть зеркальные и эффективные ответные меры», — подчеркнул президент.

Россия будет вынуждена создать и развернуть новые виды вооружений, добавил Путин. Эти вооружения, по его словам, могут быть использованы не только против тех территорий, с которых для России будет исходить прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений о применении такого вида вооружений.

«По своим тактико-техническим данным, в том числе по подлетному времени до указанных центров управления, эти вооружения будут вполне соответствовать тем угрозам, которые направлены против России. Знаем, как это сделать, и реализуем эти планы немедленно, как только соответствующие угрозы для нас станут реальными», — заявил Путин.