Заместитель Шойгу заявил о снабжении военных лазерным оружием

Замминистра обороны России Юрий Борисов заявил, что Российская армия имеет на вооружении лазерные комплексы, которые могут поражать заданные цели. Об этом заместитель главы Минобороны сказал в интервью газете «Красная звезда».

«О лазерном оружии говорить можно много, и о нем давно сняты фильмы, написаны фантастические книжки, все об этом знают. Но то, что эти системы стали поступать на вооружение, — это действительно реалии сегодняшнего дня», — отметил Борисов. Он уточнил, что в 2017 году на вооружение поступили лазерные комплексы, дающие возможность обезоруживать потенциального противника и поражать те объекты, которые служат целью.

По словам замминистра, российские ученые научились за «считанные доли секунды» концентрировать энергию, необходимую для поражения вооружения противника.

1 марта президент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию продемонстрировал новые виды вооружений, которые Россия разрабатывала в ответ на действия США, в частности, новые ракеты «Сармат», подводный беспилотник с ядерными боеголовками, планирующую боеголовку и боевые лазеры. По словам Путина, к России должны прислушиваться. «С нами никто по существу не хотел разговаривать, нас никто не слушал. Послушайте сейчас», — подчеркнул президент.