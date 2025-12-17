РКН сообщил о готовности Roblox выполнить требования для разблокировки

Платформа признала, что недостаточно обеспечивала как модерацию контента в играх, так и безопасность чатов между пользователями, и выразила готовность к «поэтапному приведению своей работы» в соответствие с российскими законами

Фото: Александра Погиба / NEWS.ru / Global Look Press

Администрация Roblox «выразила готовность к поэтапному приведению своей работы» в соответствие с требованиями российских законов. Об этом сообщил Роскомнадзор

По данным РКН, платформа признала, что недостаточно обеспечивала как модерацию контента в играх, так и безопасность чатов между пользователями. Там сказали, что ранее Roblox не реагировала на требования ведомства.

В ведомстве сообщили, что администрация Roblox обратилась в Роскомнадзор «с готовностью к взаимодействию для принятия мер, необходимых для удаления деструктивной и опасной информации, пресечения преступных действий и коммуникаций пользователей на платформе».

«Если это не только заявление, но и реальная готовность платформы изменить свое отношение к обеспечению безопасности детей в сети «Интернет», то Роскомнадзор будет взаимодействовать с платформой, как и с любым другим сервисом, соблюдающим российское законодательство», — говорится в сообщении РКН.

Roblox — это онлайн-платформа, где пользователи создают игры и могут играть в игры, созданные другими; огромная виртуальная вселенная, охватывающая множество жанров, популярная как среди детей, так и среди подростков, которые могут общаться друг с другом и создавать свои собственные миры. Сейчас во всем мире насчитывается до 400 млн активных пользователей, значительная часть из которых приходится на детей, подростков и молодых людей в возрасте от 9 до 24 лет. По данным на июль 2025 года, Россия входит в список стран с наибольшим количеством ежемесячных активных пользователей с показателем 6,8 млн уникальных посещений в месяц, уступая лишь США (16,2 млн) и Бразилии (8,9 млн).

О блокировке Roblox РКН сообщил в начале декабря. Там объясняли решение неспособностью внутренней системы модерации Roblox «обеспечить стопроцентную безопасность» контента, из-за чего «в игровом пространстве в большом количестве присутствует неподобающий контент, который может негативно повлиять на духовно-нравственное развитие детей, создаются условия и предпосылки для совершения противоправных действий». Речь идет о так называемых комнатах и локациях игры, где пользователи могут стать исполнителями террористических акций — например напасть на школу, или участвовать в азартных играх, поясняли в ведомстве. Дети подвергаются сексуальным домогательствам, у них выманивают интимные фото, склоняют к развратным действиям и насилию, считают в РКН.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявляла, что «каждый второй ребенок после решений о блокировке платформ пишет, что хочет уехать из России». Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на слова Мизулиной говорил, что Кремль зафиксировал много обращений от детей из-за блокировки игровой платформы. «Не об отъезде они пишут, а пишут вот об этой игре», — отмечал Песков.