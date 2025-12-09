 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В Кремле сообщили о множестве детских обращений из-за блокировки Roblox

Дети направляют очень много обращений в связи с блокировкой Roblox, рассказал Песков. Доступ к платформе ограничили около недели назад
Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press
Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

Кремль зафиксировал много обращений от детей из-за ситуации вокруг блокировки игровой платформы «Роблокс» (Roblox), сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал слова главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, которая заявила, что дети начали сообщать о желании уехать из России после блокировки интернет-платформ и прикрепила примеры обращений детей с просьбой добиться разблокировки игровой платформы Roblox.

«Нет, мы этой информацией не владеем. Хотя я могу подтвердить, что действительно очень много детских обращений по этой теме. Они есть. Да, дети об этом пишут. Не об отъезде они пишут, а пишут вот об этой игре», — сказал Песков.

Роскомнадзор сообщил о блокировке Roblox в России 3 декабря. Это решение объяснили распространением на платформе материалов с пропагандой и оправданием экстремизма и терроризма, призывов к насилию и пропаганды ЛГБТ-тематики («международное движение» ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России). Тремя днями позднее, 6 декабря, там не увидели оснований для разблокировки платформы.

Роскомнадзор не увидел причин для разблокировки Roblox
Политика
Фото:Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

C 2019 года Роскомнадзор неоднократно направлял в администрацию платформы уведомления с требованием удалить запрещенные материалы, отметили в федеральной службе.

Roblox — онлайн-платформа, где пользователи создают игры и могут играть в игры, созданные другими; огромная виртуальная вселенная, охватывающая множество жанров, популярная как среди детей, так и среди подростков, которые могут общаться друг с другом и создавать свои собственные миры.

Продюсер игры «Смута» и образовательных модулей «Смутное время» Андрей Белов рассказал РБК Life, что создать подобную игровую платформу для детей и собрать аудиторию — это дело многих лет. Глава студии «Липсар», руководитель разработки игры «Спарта 2035» Глеб Дурново также отметил, что создать альтернативу Roblox — чрезвычайно сложно и дорого, а результат не гарантирован.

