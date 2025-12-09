В Кремле сообщили о множестве детских обращений из-за блокировки Roblox
Кремль зафиксировал много обращений от детей из-за ситуации вокруг блокировки игровой платформы «Роблокс» (Roblox), сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал слова главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, которая заявила, что дети начали сообщать о желании уехать из России после блокировки интернет-платформ и прикрепила примеры обращений детей с просьбой добиться разблокировки игровой платформы Roblox.
«Нет, мы этой информацией не владеем. Хотя я могу подтвердить, что действительно очень много детских обращений по этой теме. Они есть. Да, дети об этом пишут. Не об отъезде они пишут, а пишут вот об этой игре», — сказал Песков.
Роскомнадзор сообщил о блокировке Roblox в России 3 декабря. Это решение объяснили распространением на платформе материалов с пропагандой и оправданием экстремизма и терроризма, призывов к насилию и пропаганды ЛГБТ-тематики («международное движение» ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России). Тремя днями позднее, 6 декабря, там не увидели оснований для разблокировки платформы.
C 2019 года Роскомнадзор неоднократно направлял в администрацию платформы уведомления с требованием удалить запрещенные материалы, отметили в федеральной службе.
Roblox — онлайн-платформа, где пользователи создают игры и могут играть в игры, созданные другими; огромная виртуальная вселенная, охватывающая множество жанров, популярная как среди детей, так и среди подростков, которые могут общаться друг с другом и создавать свои собственные миры.
Продюсер игры «Смута» и образовательных модулей «Смутное время» Андрей Белов рассказал РБК Life, что создать подобную игровую платформу для детей и собрать аудиторию — это дело многих лет. Глава студии «Липсар», руководитель разработки игры «Спарта 2035» Глеб Дурново также отметил, что создать альтернативу Roblox — чрезвычайно сложно и дорого, а результат не гарантирован.
