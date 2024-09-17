Meta заблокировала аккаунты RT и «Россия сегодня»

Аккаунты RT и «Россия сегодня» недоступны на платформах компании по всему миру из-за попыток «иностранного вмешательства». США в начале сентября ввели санкции против этих медиа, а Москва пообещала ответные меры

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Корпорация Meta (признана в России экстремистской и запрещена) заблокировала на своих платформах аккаунты RT, медиагрупы «Россия сегодня» и «связанных с ним организаций», приводит Fox News заявление компании. Meta принадлежат соцсети Facebook и Instagram, приложение Threads и мессенджер WhatsApp.

«После тщательного рассмотрения мы расширили текущие меры в отношении российских государственных СМИ», — сказал представитель Meta, отметив, что аккаунты недоступны в приложениях компании по всему миру из-за попыток «иностранного вмешательства».

О решении было объявлено вскоре после того как США ввели санкции против «России Сегодня», главы медиагруппы, телеведущего Дмитрия Киселева и обязали завершить все финансовые операции с ними до 13 ноября. Под ограничения попали также RT, главный редактор Маргарита Симоньян и несколько топ-менеджеров за причастность к созданию и распространению среди американской аудитории контента «со скрытыми посланиями правительства России».

По мнению американских властей, RT пытался «тайно вербовать ничего не подозревающих американских инфлюенсеров для поддержки своей кампании вредоносного влияния». Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что его страна вместе с Канадой и Британией начали совместную кампанию, чтобы «объединить партнеров по всему миру для ответа на угрозу со стороны RT и других российских инструментов влияния и дезинформации».

В МИД России заявили, что действия США противоречат их обязательствам в сфере обеспечения свободного доступа к информации и плюрализма СМИ, и пообещали ответные меры. Глава ведомства Сергей Лавров вспомнил об авторе антиутопии «1984» Джордже Оруэлле.

В России после начала полномасштабных военных действий на Украине заблокировали сотни российских и иностранных СМИ, а также ограничили доступ к Facebook, Instagram и другим ресурсам. Например, в июне МИД запретил вещание более 80 европейских СМИ, объяснив это аналогичными мерами против российских медиа.