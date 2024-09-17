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Война санкций ,  
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Meta заблокировала аккаунты RT и «Россия сегодня»

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Война санкций
Аккаунты RT и «Россия сегодня» недоступны на платформах компании по всему миру из-за попыток «иностранного вмешательства». США в начале сентября ввели санкции против этих медиа, а Москва пообещала ответные меры
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Корпорация Meta (признана в России экстремистской и запрещена) заблокировала на своих платформах аккаунты RT, медиагрупы «Россия сегодня» и «связанных с ним организаций», приводит Fox News заявление компании. Meta принадлежат соцсети Facebook и Instagram, приложение Threads и мессенджер WhatsApp.

«После тщательного рассмотрения мы расширили текущие меры в отношении российских государственных СМИ», — сказал представитель Meta, отметив, что аккаунты недоступны в приложениях компании по всему миру из-за попыток «иностранного вмешательства».

О решении было объявлено вскоре после того как США ввели санкции против «России Сегодня», главы медиагруппы, телеведущего Дмитрия Киселева и обязали завершить все финансовые операции с ними до 13 ноября. Под ограничения попали также RT, главный редактор Маргарита Симоньян и несколько топ-менеджеров за причастность к созданию и распространению среди американской аудитории контента «со скрытыми посланиями правительства России».

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Фото:Илья Питалев / РИА Новости

По мнению американских властей, RT пытался «тайно вербовать ничего не подозревающих американских инфлюенсеров для поддержки своей кампании вредоносного влияния». Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что его страна вместе с Канадой и Британией начали совместную кампанию, чтобы «объединить партнеров по всему миру для ответа на угрозу со стороны RT и других российских инструментов влияния и дезинформации».

В МИД России заявили, что действия США противоречат их обязательствам в сфере обеспечения свободного доступа к информации и плюрализма СМИ, и пообещали ответные меры. Глава ведомства Сергей Лавров вспомнил об авторе антиутопии «1984» Джордже Оруэлле.

В России после начала полномасштабных военных действий на Украине заблокировали сотни российских и иностранных СМИ, а также ограничили доступ к Facebook, Instagram и другим ресурсам. Например, в июне МИД запретил вещание более 80 европейских СМИ, объяснив это аналогичными мерами против российских медиа.

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