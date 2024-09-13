США ввели санкции и объявили о начале кампании против RT

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Вашингтон вводит санкции против трех структур и двух человек из-за «вмешательства в дела Молдавии в преддверии выборов» в рамках обвинений против RT, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен на брифинге. Трансляция велась на YouTube-канале Госдепартамента. Блинкен заявил, что канал имеет связи со спецслужбами.

Соединенные Штаты призывают своих союзников ограничить деятельность телеканала. «Сегодня США, Великобритания и Канада начинают совместную дипломатическую кампанию, чтобы объединить партнеров по всему миру для ответа на угрозу со стороны RT и других российских инструментов влияния и дезинформации», — заявил госсекретарь.

Позже Минфин США ввел санкции против главы МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, юрлица RT — АНО «ТВ Новости», агентства «Россия Сегодня», АНО «Евразия» и его руководителя Нелли Парутенко. Также управление по контролю за иностранными активами американского Минфина предписало завершить все финансовые операции с медиагруппой «Россия сегодня» до 13 ноября.

«Американские спецслужбы раскопали, что мы помогаем фронту. Мы же это открыто делаем, идиоты. Прислать список, сколько чего закупили и отправили? Мы это регулярно публикуем, если че», — прокомментировала заявления Госдепа США главный редактор RT Маргарита Симоньян».

4 сентября США ввели санкции против RT, медиагруппы «Россия сегодня», «РИА Новости», Sputnik и Ruptly. Под санкции также попали Симоньян, ее заместители Елизавета Бродская и Антон Анисимов и еще ряд сотрудников телеканала.

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