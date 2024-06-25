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Война санкций ,  
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В России заблокировали 81 СМИ Евросоюза

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Война санкций
В России в ответ на запрет вещания в ЕС «РИА Новости», «Известий» и «Российской газеты» заблокировали 81 СМИ Евросоюза, в частности Politico, Spiegel, AFP и ряд других. Москва пообещала пересмотреть меру, если ЕС отменит запрет
Фото: Horacio Villalobos / Getty Images
Фото: Horacio Villalobos / Getty Images

МИД России запретил вещание 81 европейских СМИ в ответ на аналогичные меры в отношении российских медиа.

Мера затронет, в частности, Politico, Agence France-Presse (AFP), немецкую Der Spiegel, финскую Yle, испанскую El País, EUobserver, литовское LRT, эстонскую версию портала Delfi и другие медиа.

Москва приняла эти меры в ответ на запрет вещания в ЕС «РИА Новости», «Российской газеты» и «Известий», а также Voice of Europe за «военную пропаганду». Брюссель счел, что эти СМИ находятся под контролем российских властей и играют роль в продвижении и поддержке военной операции России на Украине, «а также в дестабилизации соседних стран». В ЕС отметили, что мера не будет препятствовать сотрудникам СМИ «осуществлять деятельность в ЕС, за исключением вещания».

Запрет на эти медиа вступает в силу в Евросоюзе 25 июня.

«В случае, если ограничения в отношении российских СМИ будут сняты, российская сторона также пересмотрит свое решение применительно к упомянутым медиаоператорам», — говорится в публикации российского МИДа.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова ранее анонсировала ответные меры на блокировку российских медиа. Накануне, 24 июня, она заявила, что Москва их разработала, «понимая, что надеяться на приверженность еэсовского Брюсселя международно-правовым обязательствам бесполезно».


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Фото:Leon Neal / Getty Images

С начала боевых действий на Украине в ЕС запретили вещание ряда российских СМИ, в том числе НТВ/«НТВ Мир», «Россия 1», «РЕН ТВ», «Первый канал», RT и Sputnik. В отдельных странах, например, в Латвии, было ограничено вещание 80 российских телеканалов. Также были заблокированы каналы многих российских СМИ на YouTube.

Захарова называла блокировку каналов российских вещателей «бескомпромиссной чисткой информационного пространства».

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Полина Мартынова Полина Мартынова
блокировка Отмена вещания Евросоюз МИД
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