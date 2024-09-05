Москва предупредила США об ответе на санкции против СМИ
Россия предупредила США о зеркальных мерах в отношении американских СМИ после введения новых санкций, затронувших в том числе медиагруппу «Россия сегодня», заявила представитель МИД России Мария Захарова на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
«В очередной раз предупреждаем, что попытки выдворения российских журналистов с территории США, создание неприемлемых условий для их работы или любых иных форм воспрепятствования их деятельности, в том числе с задействованием визового инструментария, станут основанием для принятия симметричных и/или асимметричных ответных мер в отношении американских СМИ», — сказала Захарова (цитата по «РИА Новости»).
Действия США противоречат их обязательствам сфере обеспечения свободного доступа к информации и плюрализма СМИ, добавила Захарова.
Ранее 4 сентября Министерство финансов США ввело санкции против медиагруппы «Россия сегодня», «РИА Новости», Russia Today (RT), Sputnik и Ruptly. Минфин также запретил передачу телекоммуникационных данных без разрешения «Первому каналу», «России-1» и НТВ, всего 10 физических и два юридических лица. Новые санкции коснулись главного редактора МИА «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян и нескольких топ-менеджеров телеканала.
По сообщению ведомства, так США отвечает на якобы влияние Москвы на президентские выборы в США в 2024 году. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов возразил, заявив, что демократическая администрация страны лишь планирует переложить на Россию часть ответственности за промахи на выборах и с этой целью она стремится «опорочить» российские СМИ
Антонов подчеркнул, что Москва всегда уважала выбор американского народа, каким бы он ни был, и никогда не вмешивались во внутренние дела США.
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