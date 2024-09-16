Лавров оценил санкции США против RT словами «перещеголяли Оруэлла»
США перещеголяли британского писателя Джорджа Оруэлла в представлениях о тоталитаризме, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с египетским коллегой Бадр Абдель Аты по итогам переговоров в Москве.
Так он прокомментировал американские санкции против российских СМИ, в частности RT.
«У Джорджа Оруэлла было очень богатое воображение и историческое предвидение, но и он даже представить не мог, как будет выглядеть тоталитарное государство», — сказал Лавров.
По мнению главы МИД России, британский автор описал «некоторые контуры», но не смог проникнуть в глубину того тоталитаризма, который наблюдается в рамках «так называемого порядка, основанного на правилах».
«Его перещеголяли, конечно, нынешние руководители в Вашингтоне, которые просто подавляют любое инакомыслие», — добавил министр.
4 сентября США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня», «РИА Новости», Russia Today (RT), Sputnik и Ruptly и запретили передачу телекоммуникационных данных без разрешения «Первому каналу», «России 1» и НТВ. Санкции коснулись также главного редактора МИА «Россия сегодня» и RT Маргариты Симоньян и нескольких топ-менеджеров телеканала.
Такое решение американский Минфин объяснил тем, что Кремль использует эти медиакомпании с целью «подорвать интересы национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов и их союзников и партнеров по всему миру», в том числе с целью вмешательства в президентские выборы в США в 2024 году.
Российская сторона пообещала зеркальные ответные меры.
Минэк спрогнозировал торможение роста в обрабатывающих отраслях
Все главные новости к утру — в сюжете телеканала РБК
Семиклассник напал с молотком на одноклассников
Что известно о подозреваемом в попытке покушения на Дональда Трампа
Александр Дюков планирует снова выставить свою кандидатуру на пост главы РФС
На сколько подорожает аренда жилья в Москве
Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива
Индекс доминирования биткоина находится на самом высоком уровне с 2021 года
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов