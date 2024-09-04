США ввели санкции против RT и Симоньян

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США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня», «РИА новости», RT, Sputnik и Ruptly, следует из заявления американского Минфина.

«Кремль использует целый ряд инструментов, включая скрытые иностранные кампании вредоносного влияния и незаконную кибердеятельность, чтобы подорвать интересы национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов и их союзников и партнеров по всему миру», — объяснили свое решение в министерстве.

Кроме этого, по данным Минфина, с начала 2024 года RT пытался «тайно вербовать ничего не подозревающих американских инфлюенсеров для поддержки своей кампании вредоносного влияния».

Под санкции также попали главный редактор RT Маргарита Симоньян, ее заместители Елизавета Бродская и Антон Анисимов, заместитель директора англоязычного информационного вещания RT Андрей Кияшко, менеджер проектов цифровых медиа RT Константин Калашников и сотрудница отдела цифровых медиапроектов RT Елена Афанасьева. Также ограничения введены против главы RaHDit Алекся Гаращенко и его помощников Анастасии Ермошкиной и Александра Неженцева.

В санкционный список были включены и Автономная некоммерческая организация (АНО) «Диалог» и ее гендиректор Владимир Табак, а также АНО «Диалог Регионы».

Власти России считают санкции со стороны стран Запада незаконными.

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