Трамп назвал условие заключения сделки Oracle по покупке TikTok

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме заявил, что он не намерен ставить свою подпись под сделкой по приобретению американской корпорацией Oracle видеосервиса TikTok, если китайская ByteDance сохранит контрольный пакет акций TikTok в США. Об этом сообщает CNBC.

«Нет, я ни под чем не готов подписаться ни под чем, я не видел сделки. Нам нужна безопасность, особенно в том, что касается Китая», — сказал он.

По его словам, это должна быть 100-процентная сделка с точки зрения национальной безопасности. Трамп отметил, что ему сперва нужно ознакомиться с деталями, прежде чем подписывать соглашение. Президент сообщил, что утром в четверг, 17 сентября, он получит соответствующий отчет и для него будет проведен брифинг на эту тему.

Материал дополняется.