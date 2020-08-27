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Глава TikTok ушел в отставку из-за спора с Трампом

«Политическая ситуация резко изменилась» и пришлось «серьезно переосмыслить» корпоративные приоритеты, заявил глава TikTok. Он ушел в отставку через несколько дней после того, как компания подала в суд на администрацию Трампа
Кевин Майер
Кевин Майер (Фото: Brendan McDermid / Reuters)

Главный исполнительный директор социальной сети TikTok Кевин Майер ушел в отставку меньше чем через три месяца после начала работы, сообщил Reuters.

Это произошло спустя несколько дней после того, как TikTok подал в суд на администрацию Трампа с целью оспорить запрет властей на работу приложения в США.

По словам Майера, за последние несколько недель «политическая ситуация резко изменилась» и он был вынужден «серьезно переосмыслить» корпоративные приоритеты. «На этом фоне и поскольку мы ожидаем очень скоро достичь соглашения [с властями США], я с тяжелым сердцем хотел сообщить вам всем, что решил покинуть компанию», — написал он в корпоративном письме.

TikTok подтвердил агентству уход исполнительного директора. Политическая динамика последних нескольких месяцев «существенно изменила» масштаб роли Майера, отметили в компании.

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Власти США полагают, что TikTok может передавать конфиденциальные данные американцев властям Китая. В начале июля госсекретарь США Майк Помпео сообщил об обсуждении блокировки приложения на территории страны. Тогда он посоветовал гражданам пользоваться соцсетью с осторожностью, «чтобы личная информация не попала в руки китайских коммунистов».

3 августа президент США Дональд Трамп потребовал продать TikTok американской компании до 15 сентября. Он отметил, что если до этого времени сделка не состоится, приложение «выйдет из бизнеса». Еще через несколько дней Трамп подписал указ, который запрещает гражданам США «иметь какие-либо дела» с компанией ByteDance, владеющей TikTok. Сама компания при этом должна в течение 90 дней продать все активы в США и уничтожить все собранные ею личные данные пользователей.

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В ответ владельцы TikTok подали иск к администрации президента США, решив оспорить блокировку приложения на территории страны. «Мы категорически не согласны с позицией администрации о том, что TikTok представляет собой угрозу национальной безопасности», — заявили в компании. В TikTok отметили, что пытались мирно урегулировать конфликт с американскими властями и выполнили даже те требования, с которыми не соглашались, но администрация президента это проигнорировала.

Автор: Виктория Полякова
Теги: TikTok
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