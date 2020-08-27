Глава TikTok ушел в отставку из-за спора с Трампом

«Политическая ситуация резко изменилась» и пришлось «серьезно переосмыслить» корпоративные приоритеты, заявил глава TikTok. Он ушел в отставку через несколько дней после того, как компания подала в суд на администрацию Трампа

Кевин Майер (Фото: Brendan McDermid / Reuters)

Главный исполнительный директор социальной сети TikTok Кевин Майер ушел в отставку меньше чем через три месяца после начала работы, сообщил Reuters.

Это произошло спустя несколько дней после того, как TikTok подал в суд на администрацию Трампа с целью оспорить запрет властей на работу приложения в США.

По словам Майера, за последние несколько недель «политическая ситуация резко изменилась» и он был вынужден «серьезно переосмыслить» корпоративные приоритеты. «На этом фоне и поскольку мы ожидаем очень скоро достичь соглашения [с властями США], я с тяжелым сердцем хотел сообщить вам всем, что решил покинуть компанию», — написал он в корпоративном письме.

TikTok подтвердил агентству уход исполнительного директора. Политическая динамика последних нескольких месяцев «существенно изменила» масштаб роли Майера, отметили в компании.