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Владельцы TikTok подали в суд на американское правительство

Фото: Xinhua / Global Look Press
Фото: Xinhua / Global Look Press

Владельцы видеосервиса TikTok подали иск к администрации президента США с целью оспорить решение властей запретить работу приложения на американской территории. Сообщение об этом опубликовано на сайте компании.

«Мы категорически не согласны с позицией администрации о том, что TikTok представляет собой угрозу национальной безопасности, и ранее уже высказывали возражения на эту тему. Пришло время действовать», — говорится в сообщении.

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В сообщении также отмечается, что руководство компании предпринимало меры для мирного урегулирования конфликта и выполняло даже те требования, с которыми не соглашалось, однако администрация президента проигнорировала этот факт.

В пресс-службе также подчеркнули, что сейчас сервисом пользуются около 100 млн американцев, а в отделении компании в США работают 1,5 тыс. человек. Также руководство запланировало открытие еще 10 тыс. рабочих мест в нескольких штатах.

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Фото: Jens Kalaene / ZB / Global Look Press

TikTok — один из самых популярных сервисов для создания и просмотра коротких видео, разработанный в Пекине компанией ByteDance.

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О возможной блокировке TikTok на территории США в июле заявил американский госсекретарь Майк Помпео. По его мнению, приложение передает данные пользователей китайским властям, что является угрозой национальной безопасности страны.

Позднее о намерении заблокировать сервис сообщил президент США Дональд Трамп. В качестве альтернативы он предложил владельцу ByteDance продать приложение американской компании, например Microsoft. Однако руководство TikTok не согласилось на эти условия. В августе Трамп подписал указ, запрещающий американским компаниям сотрудничать с ByteDance.

Теги: Администрация президента США, TikTok
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