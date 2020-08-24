Владельцы TikTok подали в суд на американское правительство

Фото: Xinhua / Global Look Press

Владельцы видеосервиса TikTok подали иск к администрации президента США с целью оспорить решение властей запретить работу приложения на американской территории. Сообщение об этом опубликовано на сайте компании.

«Мы категорически не согласны с позицией администрации о том, что TikTok представляет собой угрозу национальной безопасности, и ранее уже высказывали возражения на эту тему. Пришло время действовать», — говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что руководство компании предпринимало меры для мирного урегулирования конфликта и выполняло даже те требования, с которыми не соглашалось, однако администрация президента проигнорировала этот факт.

В пресс-службе также подчеркнули, что сейчас сервисом пользуются около 100 млн американцев, а в отделении компании в США работают 1,5 тыс. человек. Также руководство запланировало открытие еще 10 тыс. рабочих мест в нескольких штатах.