Microsoft заявила об отказе владельцев TikTok продать ей приложение
Китайская компания ByteDance, которой принадлежит социальная сеть для создания коротких видео TikTok, отказалась продавать ее американский сегмент корпорации Microsoft. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте последней.
«ByteDance сообщила нам сегодня, что не продаст Microsoft американский сегмент TikTok. Мы уверены, что наше предложение устроило бы пользователей TikTok, и национальные интересы [США] в сфере безопасности при этом оказались бы под защитой», — сообщила Microsoft.
По информации источников Reuters, в качестве покупателя американского сегмента TikTok ее владелец выбрал ИТ-корпорацию Oracle. ByteDance предложила ей стать технологическим партнером и взять на себя управление данными пользователей TikTok из США, сообщили они. Кроме того, Oracle также ведет переговоры о приобретении доли в американских активах сервиса, добавили собеседники агентства.
ByteDance и Oracle не ответили на запросы Reuters. В Белом доме отказались от комментариев агентству.