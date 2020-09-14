Microsoft заявила об отказе владельцев TikTok продать ей приложение

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Китайская компания ByteDance, которой принадлежит социальная сеть для создания коротких видео TikTok, отказалась продавать ее американский сегмент корпорации Microsoft. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте последней.

«ByteDance сообщила нам сегодня, что не продаст Microsoft американский сегмент TikTok. Мы уверены, что наше предложение устроило бы пользователей TikTok, и национальные интересы [США] в сфере безопасности при этом оказались бы под защитой», — сообщила Microsoft.

По информации источников Reuters, в качестве покупателя американского сегмента TikTok ее владелец выбрал ИТ-корпорацию Oracle. ByteDance предложила ей стать технологическим партнером и взять на себя управление данными пользователей TikTok из США, сообщили они. Кроме того, Oracle также ведет переговоры о приобретении доли в американских активах сервиса, добавили собеседники агентства.

ByteDance и Oracle не ответили на запросы Reuters. В Белом доме отказались от комментариев агентству.