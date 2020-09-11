Reuters узнал выбор Пекина между продажей и закрытием TikTok в США

Как пишет агентство, принудительная продажа приложения американцам показала бы слабость Пекина перед давлением США. Претендентами на покупку TikTok выступают Microsoft и Oracle

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Власти Китая предпочли бы закрыть видеосервис TikTok на территории США, вместо того чтобы продавать его американской компании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три осведомленных источника.

Собеседники агентства заявили, что принудительная продажа TikTok продемонстрирует слабость его владельцев — компании ByteDance, а также Пекина в целом перед давлением Вашингтона.

В ByteDance эту информацию опровергли. По словам представителя компании, китайское правительство никогда не предлагало закрыть сервис коротких видео на территории Соединенных Штатов или любых других рынках.

Два источника Reuters сообщили, что в случае необходимости Пекин готов использовать недавно введенные изменения в перечень запрещенных к экспорту технологий, чтобы отложить или сорвать сделку по продаже TikTok.