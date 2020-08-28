Walmart объединилась с Microsoft для покупки TikTok
Американская торговая сеть Walmart выступила в партнерстве с корпорацией Microsoft для покупки социальной сети TikTok. Об этом сообщает телеканал CNBC.
«Мы уверены, что партнерство Walmart и Microsoft не только оправдает ожидания пользователей TikTok в США, но и удовлетворит требования регулирующих органов США», — передает телеканал заявление торговой сети.
По данным источников CNBC, сумма сделки может составить от $20 до $30 млрд.
Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что китайская фирма ByteDance, которая владеет TikTok, получила предложения о покупке американского подразделения соцсети от Oracle и Microsoft совместно с Walmart. По данным агентства, сделка может быть достигнута в течение недели.