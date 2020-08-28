Walmart объединилась с Microsoft для покупки TikTok

В Walmart выразили надежду, что сделка по покупке соцсети оправдает ожидания пользователей и удовлетворит требования американских властей. Также на покупку претендует корпорация Oracle, передает Bloomberg

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Американская торговая сеть Walmart выступила в партнерстве с корпорацией Microsoft для покупки социальной сети TikTok. Об этом сообщает телеканал CNBC.

«Мы уверены, что партнерство Walmart и Microsoft не только оправдает ожидания пользователей TikTok в США, но и удовлетворит требования регулирующих органов США», — передает телеканал заявление торговой сети.

По данным источников CNBC, сумма сделки может составить от $20 до $30 млрд.

Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что китайская фирма ByteDance, которая владеет TikTok, получила предложения о покупке американского подразделения соцсети от Oracle и Microsoft совместно с Walmart. По данным агентства, сделка может быть достигнута в течение недели.