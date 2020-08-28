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Бизнес ,  
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Walmart объединилась с Microsoft для покупки TikTok

В Walmart выразили надежду, что сделка по покупке соцсети оправдает ожидания пользователей и удовлетворит требования американских властей. Также на покупку претендует корпорация Oracle, передает Bloomberg
Microsoft MSFT Купить
Walmart WMT Купить
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Американская торговая сеть Walmart выступила в партнерстве с корпорацией Microsoft для покупки социальной сети TikTok. Об этом сообщает телеканал CNBC.

«Мы уверены, что партнерство Walmart и Microsoft не только оправдает ожидания пользователей TikTok в США, но и удовлетворит требования регулирующих органов США», — передает телеканал заявление торговой сети. 

По данным источников CNBC, сумма сделки может составить от $20 до $30 млрд.

Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что китайская фирма ByteDance, которая владеет TikTok, получила предложения о покупке американского подразделения соцсети от Oracle и Microsoft совместно с Walmart. По данным агентства, сделка может быть достигнута в течение недели.

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6 августа президент США Дональд Трамп подписал указы, которые запретили американским гражданам иметь «какие-либо дела» с китайскими компаниями ByteDance и Tencent, которые владеют TikTok, а также мессенджером WeChat. В указе говорилось, что при помощи этих приложений китайски власти могут собирать личные данные граждан США, а также следить за госслужащими. Указы вступят в силу 20 сентября.

TikTok в ответ подал иск к администрации Трампа.«Мы категорически не согласны с позицией администрации о том, что TikTok представляет собой угрозу национальной безопасности», — заявили в компании. На фоне переговоров по продаже соцсети и спора с американскими властями ушел в отставку главный исполнительный директор TikTok Кевин Майер. Он объяснил решение тем, что за последние недели «политическая ситуация резко изменилась» и он был вынужден «серьезно переосмыслить» корпоративные приоритеты.

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Автор: Анастасия Батманова
Теги: TikTok, Walmart, Microsoft
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