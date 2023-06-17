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Маск объяснил, почему так много заплатил за Twitter

Маск назвал покупку Twitter дорогостоящей и заявил, что хотел изменить вектор развития
Бизнесмен признал, что покупка Twitter была дорогостоящей, но он пошел на нее, поскольку соцсеть двигалась «в негативном направлении». Политику Twitter при Маске не раз подвергали критике. Он ушел с поста гендиректора в мае
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters)

Американский предприниматель, основатель Tesla и Space X Илон Маска (Forbes оценивает его состояние в $236,9 млрд) признал, что сделка по покупке Twitter была дорогостоящей, но он пошел на нее, поскольку является фанатом социальной сети и считал, что она движется «в негативном направлении». Об этом он сказал на технологической конференции в Париже, передает Business Insider.

«Если я такой умный, то почему тогда я так много заплатил за Twitter?» — сказал он.

По словам Маска, он ощущал, что Twitter до него оказывал «негативное влияние на цивилизацию» и «разрушительное воздействие на гражданское общество». «А всё, что подрывает цивилизацию, думаю, нехорошо», — добавил бизнесмен.

С тех пор, как соцсеть перешла под его контроль, она была «существенно очищена», утверждает Маск. «Мы избавились от 90% ботов, мошенников и различных плохих вещей, которые происходят. Мы избавились от 95% материалов об эксплуатации детей в Twitter, что было шоком…», — сказал он.

Маск закрыл сделку по покупке Twitter за $44 млрд и возглавил соцсеть осенью прошлого года. После этого он начал серьезные изменения в компании: провел сокращения персонала, пересмотрел политику блокировки аккаунтов, запустил монетизацию и продажу галочек для верификации страниц. Сам он описывал первые месяцы работы в компании как стрессовые. Только после появления новостей о планах сократить сотрудников его состояние уменьшилось на $17 млрд.

Политика Маска во главе Twitter подвергалась широкой критике и сопровождалась оттоком рекламодателей. Глава Facebook Марк Цукерберг ругал соцсеть за маркировку постов, в том числе высказываний экс-президента Дональда Трампа, которые были помечены как недостоверные. Действия Маска на посту главы компании критиковал и сооснователь Twitter Джек Дорси, который ранее поддерживал продажу соцсети бизнесмену.

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Претензии к Twitter при Маске появились у европейских властей. После блокировки аккаунтов нескольких журналистов Брюссель пригрозил соцсети санкциями. Во Франции не исключали блокировку Twitter в Евросоюзе после того, как компания вышла из добровольного соглашения с ЕС по борьбе с онлайн-дезинформацией.

В мае 2023 года Маск решил покинуть пост гендиректора Twitter. Вместо себя он назначил на эту должность экс-главу отдела продаж в медиакомпании NBCUniversal Линду Яккорино. Как писала The Wall Street Journal, ее основной задачей будет возвращение в соцсеть рекламодателей. Их уход стал причиной того, что в декабре 2022 года выручка и скорректированная прибыль Twitter упала на 40% год к году, отмечала газета.

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Илон Маск

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