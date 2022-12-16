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Брюссель пригрозил Маску санкциями за блокировку журналистов в Twitter

Еврокомиссия пригрозила Twitter санкциями после блокировки страниц журналистов
The Washington Post связывало блокировку страниц журналистов с освещением истории об аккаунте, который отслеживал перемещение самолета владельца Twitter Илона Маска
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Michael Gonzalez / Getty Images)

Произвольная блокировка аккаунтов журналистов в Twitter вызывает беспокойство, владельцу соцсети Илону Маску следует помнить о необходимости соблюдения законов ЕС, гарантирующих свободу СМИ, заявила заместитель главы Еврокомиссии Вера Юрова.

«Новости о произвольной приостановки действия аккаунтов журналистов в Twitter вызывают беспокойство. Закон ЕС о цифровых услугах требует уважения свободы СМИ и основных прав. […] Илон Маск должен знать об этом. Есть красные линии. И санкции, скоро», — написала она на своей странице в Twitter.

Twitter ранее заблокировал страницы отдельных журналистов ведущих американских СМИ — The Washington Post, The New York Times и CNN. Под бан также попали аккаунты репортеров The Independent, The Intercept и Mashable.

WP связало это с решением Twitter запретить передавать текущее местоположение человека без его согласия. Как указывало издание, все журналисты, страницы которых подверглись блокировке, освещали историю с Джеком Суини — владельцем страницы @ElonJet, которая отслеживала передвижение личного самолета владельца Twitter, миллиардера и богатейшего человека в мире по версии Forbes Илона Маска (его состояние издание оценивает в $169,5 млрд).

Предприниматель подал в суд на Суини, пояснив, что сделал это после того, как некий «сумасшедший сталкер» преследовал в Лос-Анджелесе машину его сына. Суини говорил, что не имеет отношения к преследованию сына Маска.

Сам Маск подтвердил причину блокировки страниц ряд репортеров: «К «журналистам» применяются те же правила доксинга [поиск и публикация персональной или конфиденциальной информации о человеке без его согласия], что и ко всем остальным», — написал он в своем Twitter.

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Forbes писал, что помимо страниц, отслеживающих местоположение Маска, заблокировали и аккаунты, «следившие» за самолетами других миллиардеров, в том числе основателя Amazon Джеффа Безоса и основателя Microsoft Билла Гейтса, а также «русских олигархов».

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Twitter Илон Маск блокировка Еврокомиссия ЕС журналисты
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