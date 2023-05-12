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Маск назвал имя нового гендиректора Twitter

Илон Маск: новым гендиректором Twitter назначена Линда Яккарино
Новый СЕО Twitter Линда Яккарино была главой отдела продаж в медиакомпании NBCUniversal. WSJ отмечает, что у нее много связей на рекламном рынке и одной из ее главных задач будет решение проблемы оттока рекламодателей из Twitter
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Линда Яккарино (Фото: Cindy Ord / The Female Quotient / Getty Images)

Владелец Twitter Илон Маск представил нового генерального директора (CEO) компании — Линду Яккарино, об этом он сообщил в своем аккаунте в соцсети.

«Линда сосредоточится в первую очередь на бизнес-операциях, а я сосредоточусь на дизайне продукта и новых технологиях», — пояснил Маск.

Накануне, 11 мая, Маск сообщил, что покинет пост генерального директора Twitter и уже нашел преемницу. Он уточнил, что сам займет пост исполнительного председателя и технического директора Twitter.

Имя нового СЕО он не назвал, но отметил, что она начнет свою работу «примерно через шесть недель».

О том, что гендиректором Twitter станет Яккарино, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Раньше она была главой отдела продаж рекламы американской медиакомпании NBCUniversal.

WSJ отмечала, что Яккарино в первую очередь придется решать проблему с оттоком рекламодателей из Twitter, который произошел после его приобретения Маском осенью прошлого года. Газета со ссылкой на данные аналитической компании Sensor Tower отмечает, что из 100 крупнейших рекламодателей в Twitter (до его приобретения Маском) 37 ничего не тратили на рекламу в соцсети в первом квартале этого года, еще 24 бренда сократили свои рекламные расходы в Twitter более чем на 80%. WSJ отмечает, что Яккарино «известна своими тесными отношениями с маркетологами и рекламными агентствами».

В марте издание сообщило, что в декабре 2022-го выручка и скорректированная прибыль Twitter упала на 40% год к году, и причиной этого была приостановка сотрудничества с соцсетью многих рекламодателей. Однако Маск говорил, что ожидает перехода к безубыточности Twitter в текущем году, отмечает WSJ.

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