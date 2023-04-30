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Сооснователь Twitter раскритиковал действия Маска на посту главы компании

Сооснователь Twitter Джек Дорси — о сделке по продаже компании Маску: «Все пошло не так»
Джек Дорси заявил, что не может назвать Илона Маска лучшим руководителем Twitter и назвал ловушкой идею взимать плату за верификацию. Ранее он поддерживал приобретение соцсети бизнесменом
Джек Дорси
Джек Дорси (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Сооснователь Twitter Джек Дорси, который ранее поддержал покупку компании Илоном Маском за $44 млрд, раскритиковал нового владельца и его подход к управлению соцсетью, сообщает Bloomberg.

«Все пошло не так», — написал Дорси в своем профиле на созданной им платформе Bluesky, альтернативе Twitter, доступной пользователям только по приглашению. В частности, он не согласен с идеей взимать $8 в месяц за верификацию аккаунтов при помощи синей галочки: «Плата как доказательство подтверждения личности — это ловушка».

На вопрос о том, можно ли назвать Маска лучшим руководителем Twitter, Дорси ответил отрицательно. «Нет. Я также не думаю, что он правильно себя повел после того, как понял, что выбрал неудачное время [для покупки соцсети]. И я не думаю, что правлению компании стоило настаивать на сделке».

Один из пользователей Bluesky написал, что расстроен последствиями сделки. Дорси с этим согласился, но в то же время заявил, что Twitter «не смог бы выжить как публичная компания». «Вы бы предпочли, чтобы его купили хедж-фонды или люди с Уолл-Стрит?» — задался он вопросом, добавив, что покупка соцсети Маском была «единственной альтернативой».

Дорси, который много лет дружил с Маском, ранее поддерживал сделку и говорил, что приобретение Twitter бизнесменом — единственное решение, которому он доверяет, отмечает Bloomberg. Однако в начале ноября, через несколько дней после того, как сделка состоялась, Дорси извинился за действия Маска на посту главы компании, в частности, за массовые увольнения сотрудников.

В середине апреля Маск дал интервью Би-би-си, в котором сказал, что управление Twitter — «отнюдь не вечеринка, это крайне болезненный процесс». По словам предпринимателя, в последние месяцы «ситуация была действительно довольно стрессовой», однако он по-прежнему считает, что покупка компании была правильным решением.

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Дорси руководил Twitter с момента создания cервиса (совместно с Эваном Уильямсом) в 2006 году до 2008 года. В 2015 году он снова возглавил компанию, но осенью 2021-го объявил о решении покинуть пост. Затем он вышел из совета директоров компании. Forbes оценивает состояние Дорси в $4,1 млрд, Маска — $174,5 млрд.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Джек Дорси Илон Маск Twitter
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