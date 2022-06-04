Маск потерял $17 млрд после сообщения о возможных увольнениях в Tesla

Акции Tesla упали на 9,2%, а состояние миллиардера уменьшилось на $16,9 млрд, после того как СМИ распространили его письмо о планах сократить 10% сотрудников из-за «очень плохих предчувствий» по поводу экономики

Илон Маск (Фото: Christian Marquardt / Getty Images)

Богатейший человек в мире Илон Маск потерял почти $17 млрд после просочившегося в СМИ письма о его планах сократить около 10% персонала производителя электромобилей Tesla, пишет Forbes.

Генеральный директор Tesla разослал топ-менеджерам электронные письма, в которых, как сообщило агентство Reuters 2 июня, заявил, что у него «очень плохие предчувствия» по поводу экономики, и предложил сократить штат компании на 10% и приостановить наем сотрудников.

На следующий день акции Tesla упали на 9,2%, а его состояние уменьшилось на $16,9 млрд, пишет Forbes.

Маск в апреле впервые возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes, потеснив основателя Amazon Джеффа Безоса. Его состояние составляло $219 млрд.

1 июня миллиардер раскритиковал удаленный формат работы в Tesla. По его словам, каждый сотрудник обязан проводить в офисе не менее 40 часов в неделю. В противном случае ему придется уволиться. «Это меньше, чем мы требуем от заводских рабочих», — указал Маск. Тем, кто считает обязательное присутствие в офисе «устаревшим форматом», он посоветовал «изображать работу где-нибудь в другом месте».