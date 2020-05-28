Цукерберг раскритиковал Twitter из-за маркировки поста Трампа

Социальные сети не должны подвергать цензуре высказывания людей, если они предоставляют для этого возможность. Об этом заявил основатель и глава Facebook Марк Цукерберг в интервью телеканалу Focx News.

Таким образом он раскритиковал компанию Twitter за то, что пост американского президента Дональда Трампа в соцсети был помечен значком недостоверности.

«Думаю, у нас иная политика, чем в Twitter. Уверен, что Facebook не должен быть арбитром правдивости всего, что говорят люди в Сети», — сказал Цукерберг.

Основатель социальной сети также выразил мнение, что частные компании не должны совершать подобные действия, если они предоставляют людям платформу для выражения своих взглядов.