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Цукерберг раскритиковал Twitter из-за маркировки поста Трампа

Социальные сети не должны подвергать цензуре высказывания людей, если они предоставляют для этого возможность. Об этом заявил основатель и глава Facebook Марк Цукерберг в интервью телеканалу Focx News.

Таким образом он раскритиковал компанию Twitter за то, что пост американского президента Дональда Трампа в соцсети был помечен значком недостоверности.

«Думаю, у нас иная политика, чем в Twitter. Уверен, что Facebook не должен быть арбитром правдивости всего, что говорят люди в Сети», — сказал Цукерберг.

Основатель социальной сети также выразил мнение, что частные компании не должны совершать подобные действия, если они предоставляют людям платформу для выражения своих взглядов.

Twitter обратил внимание пользователей на фейки в постах Трампа
Общество
Дональд Трамп

Ранее 26 мая Twitter пометил пост Трампа о рассылке избирательных бюллетеней по электронной почте как недостоверный. Глава Белого дома утверждал, что рассылка бюллетеней для голосования на выборах президента по E-mail в штате Калифорния приведет к взлому ящиков и фальсификациям.

Социальная сеть поместила под твитом метку «Узнайте факты о голосовании по почте», нажатие на которую приводит к публикациям американских СМИ о неверности утверждений президента.

После этого Трамп обвинил Twittter во вмешательстве в выборы главы государства, заявив, что социальная сеть ссылается на фейковые новости от CNN, Washington Post и другие СМИ.

Теги: Марк Цукерберг, Дональд Трамп, Twitter
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