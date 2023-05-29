Во Франции предупредили о возможном запрете Twitter в ЕС

Twitter могут запретить в ЕС, если соцсеть не будет соответствовать вступающему в силу в августе закону Союза о борьбе с дезинформацией в Сети. Ранее соцсеть вышла из соглашения с ЕС об этом

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Twitter могут запретить на территории Евросоюза, если соцсеть не будет соответствовать новым правилам ЕС по борьбе с дезинформацией для цифровых платформ, которые вступят в силу с 25 августа. Об этом заявил министр цифрового перехода и телекоммуникаций Франции Жан-Ноэлль Барро в эфире France Info.

Министр отметил, что Twitter «играет важную роль в общественных дебатах», но «дезинформация является одной из угроз нашей демократии».

«Я хочу, чтобы Twitter соответствовал этим европейским правилам к 25 августа, иначе он больше не будет приветствоваться в Европе. <...> Мы не можем рисковать тем, что это повлияет на наши публичные дебаты», — подчеркнул он.

27 мая еврокомиссар Тьерри Бретон сообщил, что Twitter вышел из добровольного соглашения с ЕС по борьбе с онлайн-дезинформацией. Однако, подчеркнул политик, обязательства Twitter сохраняются.

«Ты можешь убежать, но ты не можешь спрятаться. Помимо добровольных обязательств, борьба с дезинформацией станет юридическим обязательством в соответствии с [новыми правилами ЕС по борьбе с дезинформацией] с 25 августа. Наши команды будут готовы к принудительному исполнению», — написал он в своем аккаунте в Twitter.

Новые правила ЕС, вступающие в силу 25 августа, приняты, чтобы «обязать платформы бороться с дезинформацией». Закон предусматривает, в частности, «обязательство удалять незаконный контент» и «запрет рекламы, ориентированной на несовершеннолетних». Также платформы будут обязаны повысить прозрачность и предоставлять отчетность о модерации контента.

Еврокомиссия за нарушение этих правил может наложить на платформы штрафы в размере до 10% от общего мирового оборота компании за предыдущий финансовый год или до 20% в случае повторного несоблюдения требований.