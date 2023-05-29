Во Франции предупредили о возможном запрете Twitter в ЕС

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 мая
EUR ЦБ: 85,9 (-0,02) Инвестиции, 16:27 Курс доллара на 30 мая
USD ЦБ: 80,06 (+0,09) Инвестиции, 16:27
Польша ввела санкции против 365 граждан Белоруссии Политика, 16:57
Путин подписал указ о президиуме коллегии Военно-промышленной комиссии Политика, 16:56
Военная операция на Украине. Карта на 29 мая Политика, 16:54
Дзюба не попал в тройку финалистов на награду лучшему нападающему сезона Спорт, 16:41
Представитель Токаева раскрыл содержание записки Путина Политика, 16:38
Пять китайских автомобилей, за которые брендам теперь стыдно. Список Авто, 16:30
Наблюдатели назвали проблемы второго тура выборов в Турции Политика, 16:29
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
МВД предложило создать институт репатриации Политика, 16:26
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:23
Криптобиржа Bybit получила одобрение властей на работу в Казахстане Крипто, 16:19
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:15
Буданов пригрозил скорым ответом на обстрелы Киева фразой «пожалеете» Политика, 16:08
Разработчику «ЭпиВакКороны» назначили нового руководителя Общество, 16:01
Путин отменил НДФЛ для дольщиков при банкротстве застройщика Недвижимость, 15:56

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Технологии и медиа ,  
0 

Во Франции предупредили о возможном запрете Twitter в ЕС

Во Франции предупредили Twitter о запрете при несоответствии новым правилам ЕС
Twitter могут запретить в ЕС, если соцсеть не будет соответствовать вступающему в силу в августе закону Союза о борьбе с дезинформацией в Сети. Ранее соцсеть вышла из соглашения с ЕС об этом
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Twitter могут запретить на территории Евросоюза, если соцсеть не будет соответствовать новым правилам ЕС по борьбе с дезинформацией для цифровых платформ, которые вступят в силу с 25 августа. Об этом заявил министр цифрового перехода и телекоммуникаций Франции Жан-Ноэлль Барро в эфире France Info.

Министр отметил, что Twitter «играет важную роль в общественных дебатах», но «дезинформация является одной из угроз нашей демократии».

«Я хочу, чтобы Twitter соответствовал этим европейским правилам к 25 августа, иначе он больше не будет приветствоваться в Европе. <...> Мы не можем рисковать тем, что это повлияет на наши публичные дебаты», — подчеркнул он.

27 мая еврокомиссар Тьерри Бретон сообщил, что Twitter вышел из добровольного соглашения с ЕС по борьбе с онлайн-дезинформацией. Однако, подчеркнул политик, обязательства Twitter сохраняются.

«Ты можешь убежать, но ты не можешь спрятаться. Помимо добровольных обязательств, борьба с дезинформацией станет юридическим обязательством в соответствии с [новыми правилами ЕС по борьбе с дезинформацией] с 25 августа. Наши команды будут готовы к принудительному исполнению», — написал он в своем аккаунте в Twitter.

Новые правила ЕС, вступающие в силу 25 августа, приняты, чтобы «обязать платформы бороться с дезинформацией». Закон предусматривает, в частности, «обязательство удалять незаконный контент» и «запрет рекламы, ориентированной на несовершеннолетних». Также платформы будут обязаны повысить прозрачность и предоставлять отчетность о модерации контента.

Читайте на РБК Pro
Как Pepsi 60 лет гналась за славой Sprite и что из этого вышло
Через какие черные дыры в компании исчезают ценные кадры
Основатель Getty Images: «Я мог просто ничего не делать до конца жизни»
Меньше продуктивности и друзей: как финансовый стресс портит жизнь

Еврокомиссия за нарушение этих правил может наложить на платформы штрафы в размере до 10% от общего мирового оборота компании за предыдущий финансовый год или до 20% в случае повторного несоблюдения требований.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Twitter Евросоюз дезинформация

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Материалы по теме
Twitter вернул запись Медведева про «русофобов в Польше»
Политика
Сооснователь Twitter раскритиковал действия Маска на посту главы компании
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter