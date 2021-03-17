Эксперты оценили соблюдение цифровых прав крупнейшими сервисами Рунета

«Яндекс» вышел на второе место — осенью 2020 года компания опубликовала свой подобный отчет. Из него следовало, что с января по июнь прошлого года компания получила более 15 тыс. запросов от госорганов, из которых в 16% случаев «Яндекс» отказался предоставлять информацию.

«Яндекс» раскрыл число запросов от властей на данные пользователей Технологии и медиа

В рейтинге соцсетей и блог-платформ на первом месте оказалось информационно-развлекательное сообщество Pikabu, которое также публикует отчет о прозрачности. Вместе с «Хабр» эта площадка перед тем, как ограничить доступ по запросу государственных служб, предоставляет информацию о проведении собственной юридической проверки.

Как отмечается в исследовании, представители Mail.ru Group, а также принадлежащих ей сервисов «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мой мир» публично заявляли о свободе выражения мнения и праве на приватность пользователей, но до сих пор не публиковали отчет о прозрачности. «Яндекс» не раскрывает статистику по запросам властей в отношении сервиса Zen.yandex.

Среди негативных факторов авторы отчета также указали:

«Хабр» и Livejournal дают возможность полноценного использования сервиса анонимно (псевдонимно). Все остальные компании дают возможность пользоваться сервисами анонимно лишь частично. Например, совершить покупку на Ozon невозможно без верификации по номеру телефона;

У большинства компаний Пользовательские соглашения и Политика конфиденциальности объемны и иногда изложены непростым для понимания пользователями языком. Большинство сервисов не предупреждают о внесенных изменениях, а пользователь по умолчанию соглашается на них, продолжая использование. Только «Яндекс» ведет реестр изменений в Политику конфиденциальности. Livejournal не имеет Политики конфиденциальности. При этом сроки хранения информации о потребителе часто не указываются, а точных сведений об ее удалении после прекращения пользования сервисом нет на сайте ни одной компании;

Пользователи Avito по умолчанию дают бессрочное разрешение на контент, который они размещают на сайте, также веб-сервис имеет право передавать авторскую лицензию третьим лицам. Это значит, что опубликованные материалы принадлежат компании, а сторонние организации могут получить доступ к ним и использовать в своих целях. Такая же система бессрочного авторства есть у «МирТесен» и др.

Кто считает публикацию обращений госорганов актуальной

Как пояснил представитель «Хабр», наличие на сайте раздела Transparency Report (отчет о прозрачности) важно для информирования пользователей: «Для «Хабр» это актуально вдвойне, ведь ИТ-специалисты — именно те, для кого приватность не пустой звук. Поэтому несколько лет назад мы приняли решение вести этот раздел».

«Хабр» первым в России отчитался о запросах властей о пользователях Технологии и медиа

Ведущий менеджер отдела модерирования и поддержки пользователей Pikabu Дмитрий Масленников говорит, что они уже больше года публикуют отчеты о взаимодействии с госорганами и в перспективе планирует расширить его: публиковать данные об ограничении доступа к информации, либо удаления контента по требованию правообладателей или третьих лиц, либо по взаимодействию с ними.

Расширять количество раскрываемой информации намерены и в «Яндексе». По словам представителя пресс-службы этой компании, в скором времени они опубликуют отчет за второе полугодие 2020 года, в котором начнут раскрывать информацию об обращениях по закону «о праве на забвение». «Мы осознаем ответственность, которую влечет для нас хранение большого объема данных, а также хотим быть честными и открытыми с нашими пользователями, поэтому приняли решение каждые полгода публиковать Transparency Report», — отметил он.

Директор холдинга «Е-генератор», куда входит «МирТесен», Юрий Белоусов считает важным публиковать Transparency Reports — потому что чаще всего входящие запросы связаны с правонарушениями, и такая прозрачность ресурса больше служит профилактикой для потенциальных преступников в сети. Сама компания пока не публиковала подобных отчетов, потому что «не получала запросов от госорганов, сопоставимых по обращениям в Google или «Яндекс».

Госорганы из России увеличили число запросов к Google на 32% Технологии и медиа

По словам представителя пресс-службы HeadHunter, они также пока не публиковали отчеты о количестве обращений госорганов из-за небольшого числа подобных запросов. По словам представителя Wildberries, они не получают от покупателей запросы на информацию категории Transparency Reports, но при необходимости готовы рассмотреть появление подобной статистики.

Представители Mail.ru Group, Сбербанка, Rambler Group отказались от комментариев. РБК направил запрос в Ozon.

Место российских игроков в международном рейтинге

В отчете RDR, чью методологию использовала «Роскомсвобода», в 2020 году упоминаются две российские компании — «Яндекс» и Mail.ru Group. Они получили по 27% и восьмое место среди 14 исследованных цифровых платформ, опередив китайские Alibaba, Baidu, Tencent, южнокорейскую Samsung и американскую Amazon.

При этом в рейтинге 2020 года Mail.ru Group значительно улучшила позиции по сравнению с предыдущим годом (тогда занимала 12-е место), благодаря взятому на себя обязательству уважать права пользователей на свободу выражений и частную жизнь. В то же время эксперты RDR отметили, что нормативно-правовая среда в России мешает таким компаниям, как Mail.ru Group и «Яндекс», соблюдать на практике права пользователей. Они ссылаются на решения российских судов, отклонивших несколько исков пользователей «ВКонтакте» к соцсети о взыскании компенсации за причиненный моральный вред из-за передачи персональных данных полиции. «Яндекс» в 2019 году был восьмым с показателем в 32%. При этом последний рейтинг строится на изменениях, произошедших в компаниях до 15 сентября 2020 года, то есть не учитывал тот факт, что «Яндекс» начал раскрывать данные о числе обращений у нему властей.

На первое место среди цифровых платформ RDR поставил Twitter благодаря тому, что эта платформа раскрывает больше информации о политике, влияющей на свободу выражения мнений, чем другие. Следом в рейтинге шли Verizon Media («дочка» компании Verizon Communications, объединяющая ее подразделения по производству цифрового контента, в том числе компании AOL и Yahoo!), а также и Microsoft, Google, Facebook и Apple. Среди факторов, влиявших на место в рейтинге помимо публикации отчетов о числе запросов со стороны госорганов, было использование сервисами новых систем шифрования для предотвращения возможных утечек, а также обучение сотрудников для работы с конфиденциальной информацией.