Число запросов к Google на получение персональных данных возросло на 18%

За январь—июнь 2018 года госорганы разных стран на 18% чаще запрашивали у Google личные данные пользователей. Компания частично удовлетворила 67% из них, но тем, кто получил доступ к трафику, еще приходится его расшифровывать

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Сколько запросов поступает в Google

В первом полугодии 2018 года к Google поступило почти 57,9 тыс. запросов на предоставление пользовательских данных от государственных органов, что на 18% больше, чем за тот же период 2017 года. Это следует из статистики, опубликованной компанией.

Запросы касались почти 126,6 тыс. пользовательских аккаунтов — почти на 52% больше, чем год назад. Наибольшее количество запросов личных данных пользователей Google получила в США — 20,9 тыс. В своем отчете для этой страны компания указывает, какое количество обращений было повестками и другими распоряжениями суда, ордерами на обыск, запросами о данных телефонных звонков, их прослушивании, чтении переписки и т.д.

В России число запросов увеличилось на 32%, до 421 обращения. Они касались 921 аккаунта, что на 73% больше, чем в прошлом году.

Как поясняет Google в своих материалах, компания регулярно получает запросы о пользователях своих продуктов от правительственных учреждений, судов и сторон, участвующих в гражданских судебных процессах. Рассматривая каждый запрос, Google проверяет его на соответствие действующим законам и правилам компании. «Наш основной принцип — сохранение конфиденциальности пользователей и защита их личных данных, которые хранятся в Google», — написала компания. Google оговаривается, что в одном запросе может запрашиваться информация о нескольких аккаунтах, поэтому их число иногда превышает число запросов. Кроме того, у одного пользователя может быть несколько аккаунтов Google, а один и тот же аккаунт может фигурировать в разных запросах. Разные обращения по поводу одного и того же аккаунта (например, повестка в суд, а позже ордер на обыск по тому же делу) засчитываются в отчете как соответствующее количество запросов.

Помимо количества запросов личной информации Google также раскрывает данные по другим типам обращений. В частности, о количестве запросов госорганов на удаление контента, однако статистика по ним за первое полугодие пока не опубликована.

На сколько из них отвечает компания

В целом по миру доля запросов, по которым Google предоставила какие-либо данные, составила 67%. В России показатель оказался значительно ниже — лишь 11%. Представитель Google в России не ответил на вопрос РБК, с чем может быть связана низкая доля ответов на запросы в России.

Как рассказал РБК главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян, исходя из опыта российских интернет-ресурсов, во многих случаях следователи юридически неправильно составляют запрос либо запрашивают непонятную информацию. «Часто бывает так, что запрашивается информация о неопределенном круге лиц, например требуют данные о «всех людях, которые…». Такой запрос невозможно удовлетворить, потому что непонятно, что конкретно требуется», — пояснил Казарян.

Что получают заявители

Cогласно статистике Google, доля зашифрованного трафика, поступающего на серверы компании из России, составляет 92%. По этому показателю страна оказалась в топ-10 в мире. Выше доля зашифрованного трафика, поступающего на серверы Google, в Индии, Великобритании, Японии (по 97%), Индонезии и Мексике (по 96%), Бразилии (95%) и США (93%).

Карен ​Казарян предположил, что в Рунете большой объем атакующего трафика (исходящего от злоумышленников) и поэтому сайты предпочитают безопасный протокол https, шифрующий трафик. «С одной стороны, это в какой-то мере защищает от кражи информации, но с другой — когда госорганы делают запрос на предоставление такого трафика, расшифровывают они его сами, что довольно сложно», — уточнил он.

​По словам генерального директора Qrator Labs Александра Лямина, большинство современных приложений и новых сайтов шифруют свой трафик. «Для пользователей это хороший сценарий, так как никто не узнает, что вы гуглите — соблюдается право на частную жизнь. А вот, например, для «закона Яровой» это создает дополнительные проблемы — трафик хранится, но его содержание требует расшифровки, а для этого, в свою очередь, нужны ключи и сертификаты, которые есть только у разработчиков», — пояснил Лямин.​

Как пояснил руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского» Юрий Наместников, многие онлайн-сервисы используют криптографические протоколы SSL и TLS, то есть трафик между пользователем и сервером зашифрован. «Если к этому трафику получить доступ (например, он есть у интернет-провайдера), не имея соответствующих ключей, то расшифровать его очень трудно, если вообще возможно в разумное время. Но сам онлайн-сервис эти данные теоретически может расшифровать и передать в правоохранительные органы, например, по требованию суда», — отметил Наместников. Однако при использовании качественного сквозного (end-to-end) шифрования расшифровать переписку, записи разговоров и т.д. не сможет и сам провайдер, сказал он.