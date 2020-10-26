«Яндекс» раскрыл число запросов от властей на данные пользователей

Компания объяснила, почему предоставляет государственным органам персональные данные пользователей и сколько таких запросов получает

Фото: Артем Голощапов для РБК

За первое полугодие 2020 года «Яндекс» получил от органов государственной власти более 15 тыс. запросов на раскрытие пользовательских данных. В большинстве случаев они были удовлетворены, количество отказов составило 2468, сообщается на сайте компании.

Речь идет об органах власти не только России, но и других стран, в которых работает «Яндекс».

«В ответ на запрос компания предоставляет ровно столько информации, сколько необходимо для ответа. А если запрос не соответствует требованиям закона, «Яндекс» его отклоняет. Запросы, пришедшие по неофициальным каналам, например по электронной почте или по телефону, не получают ответа и не учитываются в статистике», — сообщили в компании.

В «Яндексе» также пояснили, что законы стран, в которых работает компания, позволяют госорганам запрашивать данные пользователей. В России это имеют право делать МВД, Следственный комитет, прокуратура, ФАС, ФТС, суды и некоторые другие органы.