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Технологии и медиа ,  
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«Яндекс» раскрыл число запросов от властей на данные пользователей

Компания объяснила, почему предоставляет государственным органам персональные данные пользователей и сколько таких запросов получает
«Яндекс» YNDX ₽4 476,4 -1,03% Купить
Фото:Артем Голощапов для РБК
Фото: Артем Голощапов для РБК

За первое полугодие 2020 года «Яндекс» получил от органов государственной власти более 15 тыс. запросов на раскрытие пользовательских данных. В большинстве случаев они были удовлетворены, количество отказов составило 2468, сообщается на сайте компании.

Речь идет об органах власти не только России, но и других стран, в которых работает «Яндекс».

«В ответ на запрос компания предоставляет ровно столько информации, сколько необходимо для ответа. А если запрос не соответствует требованиям закона, «Яндекс» его отклоняет. Запросы, пришедшие по неофициальным каналам, например по электронной почте или по телефону, не получают ответа и не учитываются в статистике», — сообщили в компании.

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Фото:Максим Блинов / РИА Новости

В «Яндексе» также пояснили, что законы стран, в которых работает компания, позволяют госорганам запрашивать данные пользователей. В России это имеют право делать МВД, Следственный комитет, прокуратура, ФАС, ФТС, суды и некоторые другие органы.

«Яндекс» обязан отвечать на все запросы, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства. Если запрос приходит на бумаге, он должен быть оформлен на официальном бланке ведомства, содержать контакты и собственноручную подпись уполномоченного лица, а в ряде случаев еще и должен быть заверен оригинальным оттиском печати. Запрос в электронной форме считается обязательным для предоставления ответа только в том случае, если он заверен усиленной квалифицированной электронной подписью», — говорится в сообщении.

Наибольшее количество запросов приходит по пользователям сервиса «Яндекс.Паспорт», поскольку в нем хранятся основные регистрационные данные пользователей. Сервис получил 8,8 тыс запросов за полгода. «Яндекс.Такси» получил 5 280 запросов, «Яндекс.Драйв» — 706.

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Apple раскрыла данные по запросам на передачу информации с устройств
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В 2017 году Служба безопасности Украины обвинила «Яндекс» в передаче данных украинских пользователей российским спецслужбам, в подразделениях компании в Киеве и Одессе прошли тогда обыски. В компании тогда заявили, что не передавали персональные данные своих украинских пользователей на обработку спецслужбам России.

«Ни у сотрудников «Яндекс.Украина», ни у руководства украинского подразделения не было доступа к персональным данным пользователей «Яндекса». Защита персональных данных наших пользователей во всех странах, где мы предоставляем сервисы, является наивысшим приоритетом. В частности, для обеспечения этого данные о пользователях обезличены и анонимны», — ответили в компании.

В «Яндексе» тогда уточнили, что для раскрытия тех или иных данных о пользователях правоохранительным органам разработчику необходимо убедиться в обоснованности такого требования со стороны властей, а также получить соответствующее решение суда.

Тогда же в мае 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ, который запретил работу в стране «Яндекса», а также социальных сетей «Одноклассники» и «ВКонтакте».

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Владислав Гордеев
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