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РусГидро ₽0,68 (+28,89%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
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Суд отклонил второй иск к «ВКонтакте» из-за передачи личных данных МВД

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал в удовлетворении второго иска к ООО «ВКонтакте» о взыскании компенсации за причиненный моральный вред из-за передачи персональных данных полиции. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов города.

Истцы Андрей Бояршинов, Эльвира Дмитриева, Алексей Бояров и Михаил Тихонов потребовали 100 тыс. руб. за передачу данных Центру по противодействию экстремизму Татарстана.

«Суд в удовлетворении исковых требований отказал в полном объеме», — говорится в сообщении пресс-службы.

«Медиазона» уточняет, что иск подали сторонники основателя ФБК Алексея Навального.

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На «ВКонтакте» впервые подали в суд за передачу данных МВД

В марте суд в Петербурге отказал в удовлетворении первого иска о возмещении морального вреда, поданного в октябре прошлого года сотрудницей штаба Алексея Навального в Уфе Лилией Чанышевой. Она требовала возместить ущерб в размере 100 тыс. руб. и признать незаконными действия соцсети, которая, по ее словам, передала главе Центра по противодействию экстремизму МВД Башкортостана данные ее страницы.

Теги: «ВКонтакте», персональные данные
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