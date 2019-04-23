Суд отклонил второй иск к «ВКонтакте» из-за передачи личных данных МВД

Суд отклонил второй иск к «ВКонтакте» из-за передачи личных данных МВД

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал в удовлетворении второго иска к ООО «ВКонтакте» о взыскании компенсации за причиненный моральный вред из-за передачи персональных данных полиции. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов города.

Истцы Андрей Бояршинов, Эльвира Дмитриева, Алексей Бояров и Михаил Тихонов потребовали 100 тыс. руб. за передачу данных Центру по противодействию экстремизму Татарстана.

«Суд в удовлетворении исковых требований отказал в полном объеме», — говорится в сообщении пресс-службы.

«Медиазона» уточняет, что иск подали сторонники основателя ФБК Алексея Навального.