«Хабр» первым в России отчитался о запросах властей о пользователях

Крупнейший в Европе ресурс для ИТ-специалистов сообщил, что с 2013 года получил несколько десятков запросов, в том числе от ФСО, ФСБ, МВД и Роскомнадзора

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Администрация ИТ-портала «Хабр» (бывший «Хабрахабр») обнародовала статистику запросов от властей и правоохранительных органов. Об этом говорится в публикации в блоге компании.

Объясняя свое решение, администрация отметила: «Дефицит информации <...> лишь плодит догадки о том, что такой крупный проект, как «Хабр», не может быть обделен вниманием госорганов и правообладателей и что мы точно налево и направо сливаем данные».

В сообществе подчеркнули, что представляют полный transparency report (отчет о запросах государственных служб и правообладателей) — то есть данные по всем запросам ко всем проектам портала. «Отсутствует столбец «юрисдикция», так как пока все обращения были только из РФ», — отмечается в публикации.

Обнародованная статистика охватывает период с 2013 по 2018 год, при этом в 2014 году запросов не поступало. Всего «Хабр» получил за это время около 40 запросов, большая часть — от МВД (17 запросов, из них девять было удовлетворено) и Роскомнадзора (14 запросов, удовлетворены почти все). Также запросы направляли Федеральная служба охраны (два обращения, оба удовлетворены) и ФСБ (три запроса, два удовлетворено). С чем именно были связаны обращения ведомства к ИТ-порталу, в отчете не уточняется.

ООО «Хабрахабр», которому принадлежит портал, с 2014 года находится в реестре организаторов распространения информации.

«Хабр», появившийся в 2006 году, позиционирует себя как крупнейший в Европе ресурс для ИТ-специалистов. По оценке самого портала, ежемесячная аудитория превышает 8 млн уникальных пользователей.​

О согласии публиковать отчеты со статистикой запросов объявил ранее гендиректор «ВКонтакте» Андрей Рогозов. Это решение было принято наряду с введением новых настроек приватности после нескольких громких дел, связанных с публикациями в этой соцсети.

Также намерен публиковать transparency reports мессенджер Telegram. Мессенджер при этом согласился передавать спецслужбам данные о пользователях (IP-адрес и номер мобильного телефона), которые будут признаны подозреваемыми в терроризме.

За рубежом данные о запросах госорганов на удаление контента регулярно раскрывают Facebook, Google и Microsoft.