Путин предложил дать бесплатный доступ к «социально значимым» сайтам

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

В связи с тем, что доступ в интернет и социальные сети стал для россиян «повседневной жизненной необходимостью», президент России Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию предложил запустить в стране проект «Доступный интернет». Трансляцию ведет телеканал РБК.

«По всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам. В этом случае, людям не придется платить за саму услугу связи, за интернет-трафик», — заявил Путин.

По словам президента, высокая доступность интернета должна стать конкурентным преимуществом России.

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