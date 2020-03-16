Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 марта
USD ЦБ: 73,19 (-0,84) Quote, 13 мар, 12:25
Курс евро на 14 марта
EUR ЦБ: 81,86 (-1,8) Quote, 13 мар, 12:25
Посольство России в США прекратило оказывать консульские услуги Общество, 05:08 Четыре ребенка погибли при пожаре в Иркутской области Общество, 04:52 Сотовые операторы предупредили о росте тарифов из-за бесплатных сайтов Бизнес, 04:49 В США рекомендовали отменить все мероприятия с участием более 50 человек Общество, 04:41 В Германии оценили шансы LIttle Big на победу в «Евровидении» Технологии и медиа, 04:24 Президент Аргентины заявил о закрытии границ страны Общество, 03:53 В ВОЗ предсказали дальнейший рост смертности от коронавируса в Европе Общество, 03:50 В Нигерии при взрыве нефтепровода погибли 17 человек Общество, 03:34 Власти Чехии объявили карантин по всей стране Общество, 03:14 Стоимость барреля Brent снизилась на 5,2% Экономика, 03:12 Король Испании отказался от наследства своего отца Политика, 02:37 «Ведомости» узнали о плане властей создать антикризисный фонд в ₽300 млрд Экономика, 02:29 На Багамах выявили первого заразившегося коронавирусом Общество, 02:03 Сыгравшая девушку Бонда актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом Технологии и медиа, 01:30
Бизнес ,  
0 

Сотовые операторы предупредили о росте тарифов из-за бесплатных сайтов

Они рассчитывают получить у Минкомсвязи компенсации за понесенные затраты
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Участники рабочей группы комиссии РСПП, в которую входят представители сотовых операторов, «Яндекса», Mail.ru Group и отраслевых ассоциаций, предупредили, что обеспечение бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам приведет к росту тарифов на связь, сообщает газета «Коммерсантъ».

В этой связи участники рабочей группы предложили два варианта компенсации затрат. Речь идет либо о налоговых льготах, либо о запуске специальных тарифов с минимальным фиксированным ежемесячным платежом, при которых доступ к ресурсам, включенным в реестр социально значимых, будет безлимитным и нетарифицируемым.

Минкомсвязь, по данным издания, предоставлять компенсации операторам связи не желает. По оценке ведомства, на бесплатный доступ к социально значимым сервисам уйдет не более 10% общего трафика операторов.

Минкомсвязь уточнила список российских сайтов с бесплатным доступом
Технологии и медиа

В МТС, «МегаФоне» и «Яндексе» подтвердили, что участвовали в разработке предложений рабочей группы, в «Вымпелкоме», Tele2, «ЭР-Телекоме» и Mail.ru Group отказались от комментариев.

В «Ростелекоме» заявили, что затраты понесут не только операторы, но и сами интернет-площадки, поскольку это приведет к увеличению расходов на серверы и увеличению платежей операторам связи за трафик. По словам аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, эти затраты будут переложены на абонентов, в результате чего рост цен может составить 15-20%.

Инициативу предоставить бесплатный доступ к социально значимым интернет-сервисам выдвинул президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января. Он предложил, чтобы гражданам не нужно было платить за саму услугу связи и за интернет-трафик. Какие именно сайты будут считаться «социально значимыми», президент не сообщил. Но в конце января в Минкомсвязи отметили, что в первую очередь это будут портал госуслуг, сайты президента, правительства, Госдумы, Совета Федерации, министерств и ведомств, администраций регионов. В то же время в ведомстве обсуждали возможность предоставления россиянам бесплатного доступа к соцсетям, мессенджерам и поисковикам.

 

Автор: Артем Филипенок
Теги: интернет
Материалы по теме
Минкомсвязь не поддержала план «сотовой четверки» по развитию 5G в России
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter