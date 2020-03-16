Сотовые операторы предупредили о росте тарифов из-за бесплатных сайтов

Они рассчитывают получить у Минкомсвязи компенсации за понесенные затраты

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Участники рабочей группы комиссии РСПП, в которую входят представители сотовых операторов, «Яндекса», Mail.ru Group и отраслевых ассоциаций, предупредили, что обеспечение бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам приведет к росту тарифов на связь, сообщает газета «Коммерсантъ».

В этой связи участники рабочей группы предложили два варианта компенсации затрат. Речь идет либо о налоговых льготах, либо о запуске специальных тарифов с минимальным фиксированным ежемесячным платежом, при которых доступ к ресурсам, включенным в реестр социально значимых, будет безлимитным и нетарифицируемым.

Минкомсвязь, по данным издания, предоставлять компенсации операторам связи не желает. По оценке ведомства, на бесплатный доступ к социально значимым сервисам уйдет не более 10% общего трафика операторов.

В МТС, «МегаФоне» и «Яндексе» подтвердили, что участвовали в разработке предложений рабочей группы, в «Вымпелкоме», Tele2, «ЭР-Телекоме» и Mail.ru Group отказались от комментариев.

В «Ростелекоме» заявили, что затраты понесут не только операторы, но и сами интернет-площадки, поскольку это приведет к увеличению расходов на серверы и увеличению платежей операторам связи за трафик. По словам аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, эти затраты будут переложены на абонентов, в результате чего рост цен может составить 15-20%.

Инициативу предоставить бесплатный доступ к социально значимым интернет-сервисам выдвинул президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января. Он предложил, чтобы гражданам не нужно было платить за саму услугу связи и за интернет-трафик. Какие именно сайты будут считаться «социально значимыми», президент не сообщил. Но в конце января в Минкомсвязи отметили, что в первую очередь это будут портал госуслуг, сайты президента, правительства, Госдумы, Совета Федерации, министерств и ведомств, администраций регионов. В то же время в ведомстве обсуждали возможность предоставления россиянам бесплатного доступа к соцсетям, мессенджерам и поисковикам.



