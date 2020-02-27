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В Минкомсвязи допустили бесплатный доступ к сервисам заказа такси

В ведомстве пообещали, что список социально значимых интернет-ресурсов будет готов в течение месяца. Помимо возможности заказать такси, граждане с их помощью смогут получать образование
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Сервисы заказа такси могут быть включены в список социально значимых отечественных интернет-ресурсов, доступ к которым будет предоставляться бесплатно, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на статс-секретаря, замглавы Минкомсвязи Людмилу Бокову.

По ее словам, рассматривается вариант, при котором человек с нулевым балансом на телефоне сможет заказать такси и не зависеть от тарифного плана. «Это будут социально значимые отечественные ресурсы. Это могут быть в том числе сервисы такси», — сказала она.

Бокова добавила, что в список доступных ресурсов войдут сервисы, которые «дадут возможность заниматься творчеством и получать образование».

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В свою очередь, глава Минкомсвязи Максут Шадаев заявил агентству «РИА Новости», что список сайтов для проекта «Доступный интернет» будет готов в течение месяца. «Где-то в течение месяца он появится, но он точно будет включать востребованные ресурсы, и он точно не будет ограничен госсайтами», — сказал Шадаев.

Обеспечить бесплатный доступ к «социально значимым отечественным интернет-сервисам» на всей территории России 15 января предложил президент Владимир Путин. Он заявил, что высокая доступность интернета должна стать конкурентным преимуществом страны.

Собеседник РБК в одном из крупных операторов связи говорил, что сделать доступ к ряду ресурсов бесплатным технически возможно, но все будет зависеть от того, какие именно ресурсы войдут в список и какие потери от этого понесут операторы. «Все будет зависеть от перечня социально значимых ресурсов: условно, если это «Госуслуги», то это одна история, а если социальные сети, такие как «Одноклассники» и «ВКонтакте», то другая», — объяснял он.

Автор: Артем Филипенок
Теги: интернет, такси, Минкомсвязь
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