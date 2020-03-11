Минкомсвязь уточнила список росийских сайтов с бесплатным доступом

Глава министерства пояснил, что войдет в список социально значимых ресурсов, доступ к которым по предложению президента России должен стать бесплатным. Кроме госуслуг и других госсайтов, в него войдут популярные сервисы

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Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев в кулуарах форума IT Government Day заявил, что подготовлен пакет документов для реализации проекта социально значимых ресурсов, передает корреспондент РБК. В перечень войдут «все социальные сервисы — социальные сети, мессенджеры, сервисы доставки еды, также речь идет об образовании, здравоохранении», пояснил чиновник.

«Критерий социальной значимости имеет для нас две части — сервис имеет массовую аудиторию и у него есть значительная доля на рынке. Для каждой категории условия по аудитории будут устанавливаться отдельно и утверждаться на специальной комиссии», — заявил Шадаев. Министр уточнил, что в список войдет несколько сервисов по каждой категории. Также, по его словам, ключевой критерий — большая часть аудитории сервиса должна быть российской. «Еще один возможный критерий — работа сервиса на отечественной инфраструктуре», — добавил он.

Шадаев подчеркнул, все ресурсы будут включены в список с условием блокировки стримингового трафика, который занимает львиную долю трафика социальных сетей. «Мы не оценивали расходы операторов на реализацию проекта, но считаем, что объем бесплатного трафика будет до 10%, рассчитываем, что этот показатель будет значительно меньше», — сказал он. Компенсировать расходы операторов на этот проект государство не планирует.

Инициативу предоставить бесплатный доступ к социально значимым интернет-сервисам выдвинул президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января. Он предложил, чтобы гражданам не нужно было платить за саму услугу связи и за интернет-трафик. Какие именно сайты будут считаться «социально значимыми», президент не сообщил. Но в конце января в Минкомсвязи отметили, что в первую очередь это будут портал госуслуг, сайты президента, правительства, Госдумы, Совета Федерации, министерств и ведомств, администраций регионов. В то же время в ведомстве обсуждали возможность предоставления россиянам бесплатного доступа к соцсетям, мессенджерам и поисковикам.