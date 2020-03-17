В московском метро стало меньше абонентов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 марта
USD ЦБ: 73,89 (-0,24) Quote, 14:12
Курс евро на 18 марта
EUR ЦБ: 82,31 (-0,44) Quote, 14:12
Греф рассказал об условиях своего карантина Финансы, 17:39 S&P предсказало глобальную рецессию Экономика, 17:36 Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 6,1% с 1 апреля Общество, 17:32 Министр культуры приказала закрыть из-за вируса театры, музеи и цирки Общество, 17:29 Путин предложил бесплатный доступ к онлайн-просмотру кино из-за вируса Технологии и медиа, 17:25 Организаторы мероприятий и промоакций допустили потери до 15% доходов Технологии и медиа, 17:21 СМИ назвали новые даты финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы Спорт, 17:16 Путин допустил выпуск российско-японского теста на коронавирус в апреле Общество, 17:12 Путин назвал оправданными меры по борьбе с коронавирусом в Европе Общество, 17:07 В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин Общество, 17:07 Российские индексы резко снизились на торгах Московской биржи Quote, 17:05 Как продать домен Pro, 16:58 Греф посоветовал россиянам меньше пользоваться наличными деньгами Финансы, 16:56 Путин разрешил дистанционную продажу лекарств в связи с коронавирусом Общество, 16:53
Пандемия коронавируса ,  
0 

В московском метро стало меньше абонентов

Оператор связи МТС зафиксировал снижение трафика сотовой связи и числа активных абонентов в столичном метрополитене, что косвенно говорит о снижении пассажиропотока. Трафик домашнего интернета, наоборот, увеличивается
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В понедельник, 16 марта, почти на 6% снизилось число активных абонентов в столичном метро, рассказал РБК представитель МТС Алексей Меркутов. Снижение трафика данных в метро составило 5,5%. «Это косвенно говорит о снижении пассажиропотока. В целом в МТС на основании анализа больших данных видят, что после введения мер по предупреждению распространения коронавируса в Москве изменился характер потребления мобильной связи, что наверняка связано с осознанным поведением москвичей», — отметил Меркутов.

При этом увеличились объемы мобильного интернет-трафика в Центральном административном округе, в Московской области, Новой Москве (Троицкий административный округ) и Зеленограде. С чем связан рост, в МТС затруднились предположить.

По словам Меркутова, изменения произошли и в потреблении трафика фиксированного интернета: 16 марта он вырос сразу на 8% по сравнению с буднями, причем в первую очередь в рабочие часы. Кроме того, МТС зафиксировала рост числа подключений к домашнему интернету в последние две недели, но в компании связывают это не с коронавирусом, а с сезонным фактором.

На 17 марта в России было зафиксировано 93 человека, зараженных коронавирусом 2019-nCoV. Для борьбы с распространением инфекции с 16 марта в столичных государственных школах было введено свободное посещение. Впоследствии мэр внес поправки в указ, по которым с 21 марта до 12 апреля все общеобразовательные школы, спортшколы и учреждения дополнительного образования будут закрыты.

С 21 марта до 12 апреля все общеобразовательные школы, спортшколы и учреждения дополнительного образования будут закрыты согласно поправкам, которые мэр Москвы Сергей Собянин внес в указ о введении в столице режима повышенной готовности в связи с распространением инфекции. До 10 апреля в городе нельзя будет проводить спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия. Временно приостанавливается проведение досуговых мероприятий с числом участников более 50 человек одновременно, в том числе в сфере культуры, спорта, выставочной и развлекательной деятельности (срок действия меры не указан).

Еще в конце прошлой недели ряд компаний объявил, что с 16 марта переводит сотрудников на работу из дома. «Мы рекомендуем всем сотрудникам офисов, которые могут работать удаленно, с понедельника работать из дома. Офисы будут открыты, но приходить в офис советуем только в случае реальной необходимости», — говорилось в письме, разосланном сотрудникам «Яндекса». Работать из дома сотрудникам разрешили также «ВымпелКом», Тинькофф Банк, «Магнит» и «Русал» и др. Также на удаленный режим перевели отделения и исполком партии «Единой России». Сотрудникам, побывавшим в командировках в странах, где зафиксировано большое число случаев заболевания вирусом, предписывается оставаться дома на 14-дневный карантин. Так, 16 марта стало известно, что глава Сбербанка Герман Греф самоизолировался на две недели после командировки.

Как в разных странах борются с коронавирусом. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Однако официальной статистики, сколько людей остались дома и как изменились пассажиропотоки в городе, нет. В метрополитене не ответили на момент публикации. Представитель оператора точек Wi-Fi в московском метрополитене «МаксимаТелеком» отказался раскрывать, изменилось ли потребление трафика в последние дни. Представитель «МегаФона» не ответил на момент публикации, в «ВымпелКоме» (бренд «Билайн») отказались от комментариев.

Как подсчитать самоизолированных

Более точно, чем данные отдельных операторов, определить, как изменилось передвижение москвичей по городу, позволили бы геоаналитические отчеты Департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы. Ведомство с 2015 года закупает у операторов связи обезличенные данные, которые они получают по движению сим-карт абонентов. По ним можно установить местонахождение человека с точностью до 500 метров. В 2018–2020 годах контракт на оказание услуг по предоставлению доступа к геоаналитическим данным по численности и динамике перемещения населения для ДИТ выиграл Аналитический центр при правительстве. Стоимость контракта составляла 308,66 млн руб.

Клиника в Коммунарке для людей с подозрением на коронавирус. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Отчеты ДИТ Москвы позволяют узнать, в каком месте живет и работает человек по времени, которое он проводит в дневное и ночное время. Кроме того, операторы передают чиновникам данные, сколько людей находится в метро в конкретный период времени и куда они направляются. Можно определить, на какой станции человек зашел в метро и на какой вышел. Благодаря отчетам чиновники, например, узнают наиболее популярные маршруты у москвичей, что позволяет им более точно планировать дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры.

Представитель ДИТ Москвы не ответил на момент публикации, зафиксированы ли в отчетах изменения в передвижении жителей столицы по городу в связи с борьбой с распространением коронавируса.

Авторы: Анна Балашова, Владислав Скобелев
При участии: Тимофей Дзядко
Теги: МТС, коронавирус, «Московский метрополитен», удаленная работа
Материалы по теме
Власти Китая одобрили клинические испытания вакцины от коронавируса
Общество
Третьяковская галерея закроется из-за коронавируса
Общество
Эксперты оценили уязвимость нового коронавируса по отношению к теплу
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter