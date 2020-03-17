В московском метро стало меньше абонентов

Оператор связи МТС зафиксировал снижение трафика сотовой связи и числа активных абонентов в столичном метрополитене, что косвенно говорит о снижении пассажиропотока. Трафик домашнего интернета, наоборот, увеличивается

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В понедельник, 16 марта, почти на 6% снизилось число активных абонентов в столичном метро, рассказал РБК представитель МТС Алексей Меркутов. Снижение трафика данных в метро составило 5,5%. «Это косвенно говорит о снижении пассажиропотока. В целом в МТС на основании анализа больших данных видят, что после введения мер по предупреждению распространения коронавируса в Москве изменился характер потребления мобильной связи, что наверняка связано с осознанным поведением москвичей», — отметил Меркутов.

При этом увеличились объемы мобильного интернет-трафика в Центральном административном округе, в Московской области, Новой Москве (Троицкий административный округ) и Зеленограде. С чем связан рост, в МТС затруднились предположить.

По словам Меркутова, изменения произошли и в потреблении трафика фиксированного интернета: 16 марта он вырос сразу на 8% по сравнению с буднями, причем в первую очередь в рабочие часы. Кроме того, МТС зафиксировала рост числа подключений к домашнему интернету в последние две недели, но в компании связывают это не с коронавирусом, а с сезонным фактором.

На 17 марта в России было зафиксировано 93 человека, зараженных коронавирусом 2019-nCoV. Для борьбы с распространением инфекции с 16 марта в столичных государственных школах было введено свободное посещение. Впоследствии мэр внес поправки в указ, по которым с 21 марта до 12 апреля все общеобразовательные школы, спортшколы и учреждения дополнительного образования будут закрыты.

С 21 марта до 12 апреля все общеобразовательные школы, спортшколы и учреждения дополнительного образования будут закрыты согласно поправкам, которые мэр Москвы Сергей Собянин внес в указ о введении в столице режима повышенной готовности в связи с распространением инфекции. До 10 апреля в городе нельзя будет проводить спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия. Временно приостанавливается проведение досуговых мероприятий с числом участников более 50 человек одновременно, в том числе в сфере культуры, спорта, выставочной и развлекательной деятельности (срок действия меры не указан).