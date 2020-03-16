Все школы в Москве закроют с 21 марта из-за коронавируса

Мэр Москвы расширил меры, направленные против распространения коронавируса. Одной из новых мер стало закрытие с 21 марта всех школ столицы

Фото: Андрей Огородник / ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин внес дополнения и поправки в подписанный 5 марта указ о введении в столице режима повышенной готовности, ужесточив меры, направленные против распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Согласно новой версии документа, школы Москвы продолжат работу в режиме свободного посещения только до 21 марта (с завтрашнего дня в этом режиме начнут работать также спортшколы и учреждения дополнительного образования). С 21 марта и вплоть до 12 апреля все общеобразовательные школы, спортшколы и учреждения дополнительного образования будут закрыты.

При этом школам разрешается организовывать — по запросам родителей — малые дежурные группы для учащихся 1–4 классов, в которых с соблюдением санитарного режима могут заниматься не более 12 учеников.

«Закрытие школ означает не дополнительные каникулы, а добровольную самоизоляцию на дому», — написал Собянин в сообщении на своем сайте. В связи с этим мэр Москвы попросил родителей не допускать появления детей в торговых центрах, парках и других общественных местах.