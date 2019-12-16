Разработчик Rambler призвал акционеров отказаться от прав на Nginx

Разработчик Rambler Group в открытом письме совету директоров раскритиковал уголовное преследование создателей программы Nginx и предложил создать фонд поддержки открытого ПО

Руководитель группы разработки информационных сервисов отдела облачной инфраструктуры Rambler Group Артемий Гаврелюк в открытом письме совету директоров компании попросил прекратить уголовное преследование разработчиков Nginx (копия есть у РБК). Связаться с Гаврелюком не удалось, но подлинность письма подтвердили два источника, близких к компании. О том, что некое открытое письмо от сотрудника опубликовано на внутреннем портале, без указания деталей также сообщил Telegram-канал «Беспощадный пиарщик».

Lynwood Investments (связана с Александром Мамутом, выступает заявителем по делу) должна перевести дело в арбитраж, поскольку «никакие денежные споры не должны приводить к появлению в квартире людей с автоматами», пишет Артемий Гаврелюк. «Rambler Group должна отказаться от всяческих притязаний на права на Nginx. Мы должны признать, что Nginx является свободным и открытым ПО», — заявил он.

Также он подчеркнул, что все сотрудники организации должны быть защищены от притязаний руководства на разрабатываемое ими свободное ПО. Чтобы уберечь программистов от «внезапной смены настроения менеджмента», он предлагает создать некоммерческий фонд свободного ПО Rambler Group и передать в него имущественные права на публикуемый софт.

Артемий Гаврелюк подчеркивает, что «движение свободного ПО является этическим», а действия Rambler относительно Nginx «неэтичны». Благодаря открытому софту небольшие компании получают доступ к технологиям для создания новых продуктов, а его модификацией занимается не конкретный автор, а само ИT-сообщество, отмечается в письме. Гаврелюк отмечает, что быть этичным выгодно и самому Rambler. «Именно благодаря свободному ПО Rambler имеет собственную инфраструктуру, затраты на которую весьма и весьма малы», — отметил Гаврелюк, добавив, что без открытого софта крупным компаниям придется «каждый год закупать порядка 4 тыс. лицензий на операционные системы для серверов, 20 тыс. лицензий на веб-сервер и так далее».

По словам источника РБК, близкого к Rambler Group, похожую позицию программисты компании озвучили на встрече с гендиректором Rambler Group Рафаэлем Абрамяном, которая прошла в пятницу, 13 декабря. «На встрече присутствовало много разработчиков и ИТ-специалистов, которые задавали вопросы о том, есть ли подобные риски для остальных сотрудников Rambler, которые в свободное время также занимаются собственным софтом, и волнуются о потенциальных претензиях со стороны компании в будущем. Им ответили, что история с Nginx — это уникальный случай и им не стоит волноваться, но в чем его уникальность, толком не пояснили», — рассказал один из собеседников РБК.