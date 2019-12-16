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Разработчик Rambler призвал акционеров отказаться от прав на Nginx
Разработчик Rambler Group в открытом письме совету директоров раскритиковал уголовное преследование создателей программы Nginx и предложил создать фонд поддержки открытого ПО

Руководитель группы разработки информационных сервисов отдела облачной инфраструктуры Rambler Group Артемий Гаврелюк в открытом письме совету директоров компании попросил прекратить уголовное преследование разработчиков Nginx (копия есть у РБК). Связаться с Гаврелюком не удалось, но подлинность письма подтвердили два источника, близких к компании. О том, что некое открытое письмо от сотрудника опубликовано на внутреннем портале, без указания деталей также сообщил Telegram-канал «Беспощадный пиарщик».

Lynwood Investments (связана с Александром Мамутом, выступает заявителем по делу) должна перевести дело в арбитраж, поскольку «никакие денежные споры не должны приводить к появлению в квартире людей с автоматами», пишет Артемий Гаврелюк. «Rambler Group должна отказаться от всяческих притязаний на права на Nginx. Мы должны признать, что Nginx является свободным и открытым ПО», — заявил он.

Также он подчеркнул, что все сотрудники организации должны быть защищены от притязаний руководства на разрабатываемое ими свободное ПО. Чтобы уберечь программистов от «внезапной смены настроения менеджмента», он предлагает создать некоммерческий фонд свободного ПО Rambler Group и передать в него имущественные права на публикуемый софт.

Артемий Гаврелюк подчеркивает, что «движение свободного ПО является этическим», а действия Rambler относительно Nginx «неэтичны». Благодаря открытому софту небольшие компании получают доступ к технологиям для создания новых продуктов, а его модификацией занимается не конкретный автор, а само ИT-сообщество, отмечается в письме. Гаврелюк отмечает, что быть этичным выгодно и самому Rambler. «Именно благодаря свободному ПО Rambler имеет собственную инфраструктуру, затраты на которую весьма и весьма малы», — отметил Гаврелюк, добавив, что без открытого софта крупным компаниям придется «каждый год закупать порядка 4 тыс. лицензий на операционные системы для серверов, 20 тыс. лицензий на веб-сервер и так далее».

По словам источника РБК, близкого к Rambler Group, похожую позицию программисты компании озвучили на встрече с гендиректором Rambler Group Рафаэлем Абрамяном, которая прошла в пятницу, 13 декабря. «На встрече присутствовало много разработчиков и ИТ-специалистов, которые задавали вопросы о том, есть ли подобные риски для остальных сотрудников Rambler, которые в свободное время также занимаются собственным софтом, и волнуются о потенциальных претензиях со стороны компании в будущем. Им ответили, что история с Nginx — это уникальный случай и им не стоит волноваться, но в чем его уникальность, толком не пояснили», — рассказал один из собеседников РБК.

Ранее первый зампред Сбербанка Лев Хасис сообщал, что совет директоров Rambler Group проведет внеочередное заседание до нового года для детального изучения ситуации вокруг прав компании на веб-сервер Nginx. Сбербанк владеет 46,5% Rambler Group, еще 46,5% принадлежит бизнесмену Александру Мамуту, остальное — у Rambler Group.

Представитель Rambler Group не ответил на запрос РБК.

Представитель Сбербанка отказался от комментариев.

О чем спор

В четверг, 12 декабря, в российском офисе Nginx, разработчика одноименного веб-сервера, прошел обыск в рамках уголовного дела, возбужденного по жалобе Lynwood Investments, которая ранее получила права требования от Rambler Group. В последней посчитали, что права на Nginx принадлежат их структуре — компании «Рамблер Интернет Холдинг».

«Nginx является служебным произведением, разработкой которого с начала 2000-х годов в рамках трудовых отношений с «Рамблером» занимался Игорь Сысоев, поэтому любое использование этой программы без согласия Rambler Group является нарушением исключительного права», — заявляли в пресс-службе Rambler.

Игорь Сысоев работал в Ramler Group с 2000 по 2011 годы сисадмином, а первую версию программы Nginx разработал в 2002 году. Это веб-сервер, изначально распространявшийся как свободное программное обеспечение. Nginx использовался при разработке таких популярных приложений, как Instagram, Pinterest, Netflix, Airbnb. С начала 2010-х стартап привлек около $104 млн от различных венчурных инвесторов, среди которых были банк Goldman Sachs и фонд Runa Capital, а в марте 2019 года его за $670 млн приобрела американская компания F5 Networks.

Сысоев настаивает, что работал в Rambler Group сисадмином, разработка программ не входила в круг его обязанностей, поэтому у компании не может быть претензий к нему. Кроме того, законность использования программы Nginx не раз проверяли бывшие инвесторы компании, которые обязательно проводили аудит актива прежде, чем в него вложиться. Об этом говорил как сооснователь Nginx Максим Коновалов, так и источник РБК, близкий к одному из бывших инвесторов проекта. Наконец, собеседники РБК указывали, что за много лет Rambler ни разу не предъявляла Сысоеву и его деловым партнерам претензии, связанные с интеллектуальными правами на программу.

Нынешний владелец компании (американская корпорация F5) также считает, что претензии к ним не имеют смысла.

Ранее в поддержку Nginx высказались многие российские ИТ-компании и отраслевые союзы. 13 декабря спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков предупредил, что конфликт вокруг Nginx уже причинил ИТ-рынку «гигантский вред».

13 декабря на сайте habr.com была опубликована позиция инженерной команды видео-сервиса Okko (входит в Rambler Group). Сотрудники сервиса написали, что полностью поддерживают открытое ПО и в ситуации с NGINX выступают «на стороне ИT-сообщества».

Авторы: Владислав Скобелев, Александра Посыпкина
Теги: Rambler Group
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