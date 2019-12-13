Спецпредставитель президента заявил о вреде конфликта вокруг Nginx

Разбирательство в отношении компании Nginx несет гигантский вред ИТ-рынку и его развитию, считает спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, этот вред можно минимизировать. В то же время он отметил, что размер ущерба «со всех точек зрения значимый».

В этой ситуации, считает Песков, наиболее «драматично» покушение на право создавать open-source продукты (материалы к которым доступны по открытой лицензии. — РБК) во время работы на корпорацию. «Ничего более вредного для создания в стране устойчивой к внешним рискам цифровой инфраструктуры придумать нельзя. Это убивает мотивацию», — добавил он.

В связи с этим Песков призвал крупнейшие компании сформулировать ясную позицию путем создания публичной декларации.

12 декабря стало известно, что Rambler Group предъявила права на веб-сервер Nginx, созданный бывшим сотрудником компании Игорем Сысоевым. В московском офисе компании — разработчика сервера были проведены обыски в рамках уголовного дела, возбужденного в связи с жалобой Rambler Group. Сысоев утверждал, что разработкой Nginx занимался в свободное от работы в Rambler время, а выпуск продукта прошел с открытой лицензией. Один из основателей компании Nginx Inc. Максим Коновалов назвал произошедшее «рейдерским захватом».

