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Технологии и медиа ,  
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Владелец Nginx усилил меры безопасности из-за дела о веб-сервере
В F5 заявили, что компания не является стороной, связанной со спором об интеллектуальной собственности. Сразу после обысков специалисты F5 приняли меры по обеспечению безопасности своих ПО

Американская корпорация F5 Networks прокомментировала обыски в московском офисе компании — разработчика веб-сервера Nginx, который она приобрела в марте этого года. Представитель пресс-службы корпорации сообщил РБК, что сотрудники правоохранительных органов, очевидно, пришли в поисках доказательств, связанных со спором об интеллектуальной собственности, стороной которого F5 в настоящее время не является.

«У полицейских был ордер, и мы все еще работаем над тем, чтобы подтвердить полный характер расследования», — отметил он.

В компании также заявили, что ни один сотрудник не был задержан. «F5 полностью поддерживает наших сотрудников, и мы считаем, что эти претензии к ним не имеют смысла», — сказал представитель.

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По его словам, одним из приоритетных направлений работы Nginx и F5 является безопасность создаваемых продуктов и кодов. «Сразу же после событий мы приняли меры для обеспечения безопасности наших основных сборок программного обеспечения для Nginx, Nginx Plus, Nginx Waf и Nginx Unit — все они хранятся на серверах за пределами России. Другие продукты в России не разрабатываются», — заключили в корпорации.

Обыски в московском офисе компании — разработчика веб-сервера Nginx прошли 12 декабря в рамках уголовного дела, возбужденного в связи с жалобой компании, связанной с Rambler Group. «Мы считаем, что права на Nginx принадлежат компании «Рамблер Интернет Холдинг», входящей в состав Rambler Group», — прокомментировали произошедшее в Rambler.

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Обратившейся в правоохранительные органы выступила компания Lynwood Investments CY Ltd (ранее РБК писал, что она связана с Александром Мамутом). «Lynwood Investments обратилась в правоохранительные органы, чтобы они дали оценку данной ситуации. Правоохранительные органы признали «Рамблер Интернет холдинг» потерпевшим от действий неустановленного круга лиц и возбудили уголовное дело в их отношении», — сообщил РБК представитель Lynwood Investments.

Веб-сервер Nginx был разработан в 2002 году Игорем Сысоевым, который с 2000 по 2011 год работал в Rambler. В 2012 году в интервью журналу «Хакер» Сысоев, комментируя факт, что он разработал Nginx, являясь сотрудником Rambler, говорил, что он работал системным администратором, а разработкой занимался в свободное время. В марте текущего года стартап приобрела F5 Networks за $670 млн. По условиям соглашения бренд Nginx был сохранен, а сооснователи стартапа, а также CEO Гас Робертсон продолжили управлять им уже в качестве топ-менеджеров F5.

Авторы: Александра Посыпкина, Михаил Юшков
Теги: обыски, Rambler Group, новости РБК
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