Владелец Nginx усилил меры безопасности из-за дела о веб-сервере

В F5 заявили, что компания не является стороной, связанной со спором об интеллектуальной собственности. Сразу после обысков специалисты F5 приняли меры по обеспечению безопасности своих ПО

Американская корпорация F5 Networks прокомментировала обыски в московском офисе компании — разработчика веб-сервера Nginx, который она приобрела в марте этого года. Представитель пресс-службы корпорации сообщил РБК, что сотрудники правоохранительных органов, очевидно, пришли в поисках доказательств, связанных со спором об интеллектуальной собственности, стороной которого F5 в настоящее время не является.

«У полицейских был ордер, и мы все еще работаем над тем, чтобы подтвердить полный характер расследования», — отметил он.

В компании также заявили, что ни один сотрудник не был задержан. «F5 полностью поддерживает наших сотрудников, и мы считаем, что эти претензии к ним не имеют смысла», — сказал представитель.

По его словам, одним из приоритетных направлений работы Nginx и F5 является безопасность создаваемых продуктов и кодов. «Сразу же после событий мы приняли меры для обеспечения безопасности наших основных сборок программного обеспечения для Nginx, Nginx Plus, Nginx Waf и Nginx Unit — все они хранятся на серверах за пределами России. Другие продукты в России не разрабатываются», — заключили в корпорации.