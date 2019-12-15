Глава Mail.Ru Group увидел риски в истории с преследованием Nginx

Бизнес-спор нельзя решать при помощи уголовного дела, сказал РБК гендиректор Mail.Ru Group Борис Добродеев. В офисе разработчика Nginx в четверг прошли обыски, а права на проект предъявила связанная с Rambler компания

Борис Добродеев (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Обыски и претензии из-за разработчика веб-сервера Nginx являются очень «опасной с точки зрения репутации» историей. Об этом в интервью РБК заявил гендиректор Mail.Ru Group Борис Добродеев (полная версия интервью будет опубликована в понедельник, 16 декабря).

«Мне сложно объяснять действия других компаний, тем более не имея информации по деталям, но какими бы ни были мотивы, эта история опасна с точки зрения репутации нашего рынка. Бизнес-спор, который в том числе решается в юридической плоскости, — это нормально, неправилен формат с уголовным делом», — сказал Добродеев РБК.

По мнению Добродеева, такие истории не добавляют инвестиционной привлекательности российскому венчурному рынку. Добродеев также отметил, что сохранение и развитие open source (открытого программного обеспечения) в России «принципиально важно для эффективного развития интернет-рынка».

В четверг, 12 декабря в московском офисе Nginx прошел обыск в рамках уголовного дела, возбужденного по жалобе Lynwood Investments CY Ltd (как ранее писал РБК, она связана с Александром Мамутом, совладельцем Rambler Group). Как пояснял представитель Rambler, после проведения внутренней проверки в холдинге обнаружили, что права на Nginx принадлежат входящей в его структуру компании «Рамблер Интернет Холдинг». В Rambler считают, что Nginx является служебным произведением, разработкой которого с начала 2000-х годов в рамках трудовых отношений с «Рамблером» занимался Игорь Сысоев, поэтому любое использование этой программы без согласия Rambler Group является нарушением ее исключительного права. Права требования по ним Rambler передала Lynwood Investments. Последняя обратилась в правоохранительные органы, оценив прямой ущерб от нарушения авторских прав в 51,4 млн руб.