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Глава Mail.Ru Group увидел риски в истории с преследованием Nginx
Бизнес-спор нельзя решать при помощи уголовного дела, сказал РБК гендиректор Mail.Ru Group Борис Добродеев. В офисе разработчика Nginx в четверг прошли обыски, а права на проект предъявила связанная с Rambler компания
Борис Добродеев (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Обыски и претензии из-за разработчика веб-сервера Nginx являются очень «опасной с точки зрения репутации» историей. Об этом в интервью РБК заявил гендиректор Mail.Ru Group Борис Добродеев (полная версия интервью будет опубликована в понедельник, 16 декабря).

«Мне сложно объяснять действия других компаний, тем более не имея информации по деталям, но какими бы ни были мотивы, эта история опасна с точки зрения репутации нашего рынка. Бизнес-спор, который в том числе решается в юридической плоскости, — это нормально, неправилен формат с уголовным делом», — сказал Добродеев РБК.

По мнению Добродеева, такие истории не добавляют инвестиционной привлекательности российскому венчурному рынку. Добродеев также отметил, что сохранение и развитие open source (открытого программного обеспечения) в России «принципиально важно для эффективного развития интернет-рынка».

Технологии и медиа
Связанная с Rambler компания предъявила права на проект за $670 млн

В четверг, 12 декабря в московском офисе Nginx прошел обыск в рамках уголовного дела, возбужденного по жалобе Lynwood Investments CY Ltd (как ранее писал РБК, она связана с Александром Мамутом, совладельцем Rambler Group). Как пояснял представитель Rambler, после проведения внутренней проверки в холдинге обнаружили, что права на Nginx принадлежат входящей в его структуру компании «Рамблер Интернет Холдинг». В Rambler считают, что Nginx является служебным произведением, разработкой которого с начала 2000-х годов в рамках трудовых отношений с «Рамблером» занимался Игорь Сысоев, поэтому любое использование этой программы без согласия Rambler Group является нарушением ее исключительного права. Права требования по ним Rambler передала Lynwood Investments. Последняя обратилась в правоохранительные органы, оценив прямой ущерб от нарушения авторских прав в 51,4 млн руб.

Nginx была разработана в 2002 году Игорем Сысоевым, который с 2000 по 2011 год работал в Rambler системным администратором. Программа имеет открытый исходный код, то есть ею может пользоваться любой желающий, но с 2011 года Nginx начала зарабатывать, дорабатывая программу для крупных заказчиков за плату. Весной этого года Nginx была продана американской F5 Networks за $670 млн, что стало второй по размеру сделкой на российском венчурном рынке.

Бизнес
Американская F5 купила созданный россиянами стартап за $670 млн

Сам Игорь Сысоев никогда не отрицал, что разработал Nginx во время работы в Rambler, но он настаивал, что делал это в свободное время и что программирование не входило в сферу его задач в холдинге, поэтому тот не может иметь права на эту программу. Слова Сысоева подтверждает первый председатель совета директоров Rambler Сергей Васильев. На своей странице в Facebook он написал, что руководство Rambler как в начале нулевых, так и после смены акционеров в 2004 и 2006 годах никогда не ставило сотрудникам задачу по разработке «такого или подобного Nginx проекта» и не упоминало его как актив или свою разработку. Во время IPO Rambler в Лондоне в 2005 году компания в первую очередь позиционировалась как медийный холдинг, в документах к размещению создание веб-сервера не фигурировало.

Один из основателей Nginx Максим Коновалов назвал действия Rambler «обычным рейдерским или полурейдерским захватом». По его словам, каждый из инвесторов Nginx прежде, чем предоставить компании деньги, проводил юридический анализ и ни у кого не увидел рисков.

Технологии и медиа
Греф раскритиковал уголовное дело против Nginx

Решение спора в рамках уголовного дела ранее раскритиковал глава Сбербанка (владеет 46,5% акций Rambler) Герман Греф и другие российские бизнесмены. «Мне не нравится, что это уголовное разбирательство. Такие споры, на мой взгляд, должны рассматриваться в арбитражном суде», — говорил Греф.

Автор: Анна Балашова
При участии: Ирина Парфентьева
Теги: Mail.Ru Group, Rambler Group, Сбербанк, венчурные инвестиции
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