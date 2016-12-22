Роскомнадзор начал блокировку мессенджера Telegram

Федеральная служба направила операторам связи указание ограничить доступ к сервису в соответствии с принятым 13 апреля решением Таганского суда

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Роскомнадзор объявил о запуске процедуры блокировки доступа к сервису Telegram на территории России. Принадлежащие сервису доменные имена и IP-адреса серверов Telegram теперь будут вноситься в реестр заблокированных сайтов, а операторам связи направлены уведомления о необходимости принять меры по ограничению доступа к ним.

В соответствии с действующими правилами провайдеры должны будут ограничить доступ к ресурсам Telegram в течение суток с момента внесения его данных в реестр заблокированных сайтов, обновляющийся дважды в сутки.

13 апреля Таганский суд по иску Роскомнадзора постановил немедленно блокировать Telegram в связи с отказом руководства сервиса предоставить спецслужбам, как того требует российский закон, ключи для дешифровки переписки своих пользователей. «Мы понимаем, что информация, которая распространяется через Telegram, может нарушать закон, использоваться террористическими и экстремистскими организациями, представлять угрозу безопасности РФ, жизни и здоровью граждан, самим пользователям этой сети», — заявил в суде и.о. начальника правового управления Роскомнадзора Мария Смелянская.

После того как суд вынес решение о блокировке Telegram, глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что разблокировка будет возможна только после выполнения руководством сервиса требований закона.

ФСБ в середине июля 2017 года потребовала у Telegram предоставить ей ключи для декодирования сообщений. В компании эти данные не предоставили, а основатель сервиса Павел Дуров заявлял, что она не будет выполнять законы, которые «несовместимы с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности» мессенджера.

20 марта 2018 года Верховный суд отказал в удовлетворении иска Telegram о признании требования ФСБ незаконным. В тот же день Дуров заявил, что не поддастся на угрозы.