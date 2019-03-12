Американская F5 купила созданный россиянами стартап за $670 млн

F5 приобрела за $670 млн стартап Nginx, которую создали Игорь Сысоев и Максим Коновалов. В сообщении американской компании указывается, что по условиям соглашения бренд Nginx будет сохранен, а сооснователи стартапа, а также CEO Гас Робертсон продолжат управлять им уже в качестве топ-менеджеров F5.

Nginx был создан в 2002 году бывшим сотрудником Rambler Сысоевым. Вместе с Коноваловым он создал веб-сервер, который обслуживает более 350 млн сайтов. Услугами Nginx пользуются «Яндекс», Mail.ru Group, Netflix. Starbucks. McDonald’s, указывает издание Rusbase. С начала 2010-х стартап привлек от различных венчурных инвесторов порядка $104 млн. Вложился в него в том числе и российский фонд Runa Capital.

F5 — компания, которая специализируется на разработке программного обеспечения для компьютерных сетей. Наработки Nginx она планирует использовать в своих облачных продуктах.