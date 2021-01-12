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Parler подала в суд на Amazon за «политически мотивированное» удаление

Parler обвинила Amazon в нарушении антимонопольного законодательства. Ранее компания отключила популярную среди сторонников Трампа соцсеть за отсутствие модерации: Amazon нашла в ней 98 постов, «поощряющих и разжигающих насилие»
Amazon AMZN $3 115 -2,1% Купить
Фото: Christophe Gateau / dpa via AP
Фото: Christophe Gateau / dpa via AP

Популярная среди сторонников действующего президента США Дональда Трампа соцсеть Parler подала в суд на Amazon после того, как она отключила ее от своего облачного хостинга, сообщил телеканал CNN.

Руководство соцсети отметило, что действия Amazon стали для Parler «смертельным ударом», и обвинило компанию в стремлении незаконно ограничить конкуренцию.

«Решение Amazon Web Services о прекращении учетной записи Parler, по-видимому, продиктовано политической враждебностью. Также оно, очевидно, имеет своей целью снижение конкуренции на рынке микроблогов в пользу Twitter», — говорится в исковом заявлении Parler, сообщило издание The Hill.

Parler также обвинила Amazon в нарушении контрактных обязательств, согласно которым компания должна была предупредить о расторжении договора за 30 дней.

Трампа заблокировали в соцсетях. Законно ли это
Технологии и медиа
Дональд Трамп

О том, что Amazon прекратила предоставлять соцсети услуги облачного хостинга, стало известно 11 января. Компания сообщила Parler, что нашла 98 примеров постов, которые «поощряют и разжигают насилие». В ней добавили, что в последнее время такого контента становится все больше. Он нарушает правила Amazon и «представляет реальный риск для общественной безопасности», объяснили в компании свое решение отключить Parler от хостинга.

Ранее приложение Parler из-за отсутствия модерации также удалили из Google Play Store и App Store.

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Меркель заступилась за Трампа из-за блокировок в соцсетях
Политика
Ангела Меркель

Волна блокировок аккаунтов, связанных с Трампом, началась после беспорядков, которые сторонники президента устроили в Вашингтоне 6 января. Они протестовали против итогов выборов главы государства, которые выиграл демократ Джо Байден. В день утверждения результатов голосования они утроили потасовки с полицией и штурмовали здание Капитолия. В результате столкновений погибли пять человек.

После случившегося под ограничения сначала попали аккаунты самого главы государства, который неоднократно заявлял о «большом мошенничестве», произошедшем при подсчете голосов, и отказывался признать поражение. Под блокировкой оказались аккаунты Трампа в Facebook, Instagram, Snapchat и Twitch, позже из-за риска «подстрекательства к насилию» навсегда отключил учетную запись президента и Twitter. Впоследствии на различных платформах, в том числе на YouTube, Pinterest и в Discord, заблокировали аккаунты ряда сторонников Трампа.

Автор
Виктория Полякова
выборы президента США Amazon Дональд Трамп соцсети
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