Parler подала в суд на Amazon за «политически мотивированное» удаление

Parler обвинила Amazon в нарушении антимонопольного законодательства. Ранее компания отключила популярную среди сторонников Трампа соцсеть за отсутствие модерации: Amazon нашла в ней 98 постов, «поощряющих и разжигающих насилие»

Фото: Christophe Gateau / dpa via AP

Популярная среди сторонников действующего президента США Дональда Трампа соцсеть Parler подала в суд на Amazon после того, как она отключила ее от своего облачного хостинга, сообщил телеканал CNN.

Руководство соцсети отметило, что действия Amazon стали для Parler «смертельным ударом», и обвинило компанию в стремлении незаконно ограничить конкуренцию.

«Решение Amazon Web Services о прекращении учетной записи Parler, по-видимому, продиктовано политической враждебностью. Также оно, очевидно, имеет своей целью снижение конкуренции на рынке микроблогов в пользу Twitter», — говорится в исковом заявлении Parler, сообщило издание The Hill.

Parler также обвинила Amazon в нарушении контрактных обязательств, согласно которым компания должна была предупредить о расторжении договора за 30 дней.