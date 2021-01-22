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Технологии и медиа ,  
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Суд отказал Parler в иске к Amazon

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Федеральный судья Барбара Ротштайн отказала в удовлетворении иска Parler к Amazon, после того как компания отказалась предоставлять свой веб-хостинг социальной сети за «подстрекательство к насилию», сообщает Reuters.

Судья сообщила, что Parler вряд ли сможет доказать, что Amazon нарушил свой контракт и антимонопольное законодательство, приостановив обслуживание социальной сети 10 января.

Parler подала в суд на Amazon за "политически мотивированное" удаление. Руководство соцсети отметило, что действия Amazon стали для Parler «смертельным ударом», и обвинило компанию в стремлении незаконно ограничить конкуренцию. Amazon в свою очередь выявила в социальной сети 98 постов, призывающих к насилию. 

Американские сервисы начали блокировать аккаунты сторонников Трампа
Политика
Фото:Joshua Roberts / Reuters

Социальная сеть Parler была удалена из Amazon, а также из AppleStore и Google Play Store после того, как 6 января сторонники бывшего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия. После инцидента социальная сеть отказалась удалять аккаунты сторонников Трампа. Parler обвинили в незаконных действиях, приводящих к насилию.

Сторонники Трампа не согласны с итогами президентских выборов США, на которых победил Джо Байден. Сам Трамп отказался присутствовать на инаугурации новоизбранного президента.

Amazon суд США
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Parler подала в суд на Amazon за «политически мотивированное» удаление
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