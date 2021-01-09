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Американские сервисы начали блокировать аккаунты сторонников Трампа

Волна блокировок аккаунтов, связанных с Трампом, началась после беспорядков, которые сторонники президента устроили в Вашингтоне. К ней помимо Twitter присоединились Google, YouTube, Discord и Pinterest
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Фото: Joshua Roberts / Reuters
Фото: Joshua Roberts / Reuters

Американские онлайн-платформы и мессенджеры заблокировали ряд аккаунтов, связанных со сторонниками действующего президента США Дональда Трампа.

  • Twitter навсегда заблокировала личный аккаунт самого главы государства из-за риска «подстрекательства к насилию». После этого Трамп заявил, что Twitter — «это не про свободу слова». «Мы не будет молчать!» — написал он в официальном, не личном аккаунте президента США, однако Twitter почти сразу удалил там его посты. В них Трамп также заявил, что рассматривает возможность создания собственной, альтернативной Twitter платформы.
  • После случившегося аккаунт штаба Трампа опубликовал измененное изображение логотипа компании: на птичке, которая стала красного цвета, появились серп и молот. В результате соцсеть приостановила работу и этой учетной записи.

  • Twitter также заблокировал аккаунт бывшего советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна и юриста его избирательной кампании Сидни Пауэлл, которую президент предложил назначить спецпрокурором по прошедшим выборам. Она утверждала, что машины для подсчета голосов были изготовлены в Венесуэле по приказу Уго Чавеса.
  • Google удалил из Google Play Store приложение Parler, популярное среди сторонников Трампа, сообщил телеканал CNBC. В своем заявлении компания пояснила, что требует от приложений наличия политики модерации контента, предусматривающей удаление сообщений, подстрекающих к насилию. По данным телеканала, ряд пользователей публиковали в Parler призывы принести оружие на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена.

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Фото:Win McNamee / Getty Images

  • YouTube удалил подкаст бывшего помощника Трампа Стива Бэннона «за нарушение условий пользования» сервисом, сообщила Daily Mail. По данным издания, это произошло через несколько часов после того, как на канале выступил адвокат Трампа Рудольф Джулиани, который обвинил демократов в «цензуре и подавлении» сторонников действующего президента.
  • Голосовой и видеомессенджер Discord забанил сервер The Donald, на котором общались сторонники Трампа, сообщил со ссылкой на журналистов портал Axios.
  • Фотохостинг Pinterest, в свою очередь, ограничил использование хештэгов, поддерживающих Трампа, в частности #StopTheSteal — «прекратите воровство». «Pinterest — не место для угроз, пропаганды насилия или ненавистнического контента», — пояснил в беседе с порталом представитель сервиса.

Волна блокировок аккаунтов, связанных с Трампом, началась после беспорядков, которые произошли в Вашингтоне 6 января. В тот день сторонники США устроили потасовки с полицейскими и ворвались в здание Капитолия, сорвав заседания конгресса США. Он должен был утвердить результаты голосования коллегии выборщиков, согласно которым избранным президентом стал демократ Джо Байден.

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Трамп неоднократно заявлял о «большом мошенничестве», произошедшем при подсчете голосов, и отказывался признать поражение. На фоне его публикаций о незаконных выборах основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания заблокирует как минимум на ближайшие две недели — до конца президентского срока — аккаунты Трампа в Facebook и Instagram. Также заблокировали аккаунты действующего президента США Snapchat и Twitch.

Автор
Виктория Полякова
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