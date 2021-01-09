Американские сервисы начали блокировать аккаунты сторонников Трампа

YouTube удалил подкаст бывшего помощника Трампа Стива Бэннона «за нарушение условий пользования» сервисом, сообщила Daily Mail. По данным издания, это произошло через несколько часов после того, как на канале выступил адвокат Трампа Рудольф Джулиани, который обвинил демократов в «цензуре и подавлении» сторонников действующего президента.

Голосовой и видеомессенджер Discord забанил сервер The Donald, на котором общались сторонники Трампа, сообщил со ссылкой на журналистов портал Axios.

Фотохостинг Pinterest, в свою очередь, ограничил использование хештэгов, поддерживающих Трампа, в частности #StopTheSteal — «прекратите воровство». «Pinterest — не место для угроз, пропаганды насилия или ненавистнического контента», — пояснил в беседе с порталом представитель сервиса.

Волна блокировок аккаунтов, связанных с Трампом, началась после беспорядков, которые произошли в Вашингтоне 6 января. В тот день сторонники США устроили потасовки с полицейскими и ворвались в здание Капитолия, сорвав заседания конгресса США. Он должен был утвердить результаты голосования коллегии выборщиков, согласно которым избранным президентом стал демократ Джо Байден.

Трамп неоднократно заявлял о «большом мошенничестве», произошедшем при подсчете голосов, и отказывался признать поражение. На фоне его публикаций о незаконных выборах основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания заблокирует как минимум на ближайшие две недели — до конца президентского срока — аккаунты Трампа в Facebook и Instagram. Также заблокировали аккаунты действующего президента США Snapchat и Twitch.