Американские сервисы начали блокировать аккаунты сторонников Трампа
Американские онлайн-платформы и мессенджеры заблокировали ряд аккаунтов, связанных со сторонниками действующего президента США Дональда Трампа.
- Twitter навсегда заблокировала личный аккаунт самого главы государства из-за риска «подстрекательства к насилию». После этого Трамп заявил, что Twitter — «это не про свободу слова». «Мы не будет молчать!» — написал он в официальном, не личном аккаунте президента США, однако Twitter почти сразу удалил там его посты. В них Трамп также заявил, что рассматривает возможность создания собственной, альтернативной Twitter платформы.
- После случившегося аккаунт штаба Трампа опубликовал измененное изображение логотипа компании: на птичке, которая стала красного цвета, появились серп и молот. В результате соцсеть приостановила работу и этой учетной записи.
- Twitter также заблокировал аккаунт бывшего советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна и юриста его избирательной кампании Сидни Пауэлл, которую президент предложил назначить спецпрокурором по прошедшим выборам. Она утверждала, что машины для подсчета голосов были изготовлены в Венесуэле по приказу Уго Чавеса.
- Google удалил из Google Play Store приложение Parler, популярное среди сторонников Трампа, сообщил телеканал CNBC. В своем заявлении компания пояснила, что требует от приложений наличия политики модерации контента, предусматривающей удаление сообщений, подстрекающих к насилию. По данным телеканала, ряд пользователей публиковали в Parler призывы принести оружие на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена.