Трамп допустил создание собственной платформы после блокировки в Twitter

Президент США Дональд Трамп, после того, как личный аккаунт политика навсегда заблокировали в Twitter, заявил, что его команда может создать собственную интернет-платформу, сообщает CNBC.

Об этом Трамп написал в Twitter, используя официальный аккаунт президента США. Как передает CNBC, эти сообщения были практически сразу удалены.

«Мы провели переговоры с различными сайтами и скоро сделаем большое объявление, пока мы также рассматриваем возможность открытия собственной платформы в ближайшем будущем», — сообщил Трамп.

Президент обвинил Twitter в попытках помешать свободе слова и отметил, что эта социальная сеть продвигает радикальные левые силы.